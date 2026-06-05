Зеленский, Буданов, Штилерман: российские пропагандисты озвучили "расстрельный список"

российская пропаганда в агонии после очередных ударов по российским объектам перешла к открытым угрозам ликвидацией не только украинских военно-политических руководителей, но и производителей оружия. Один из главных рупоров кремля владимир соловьев в прямом эфире заявил, что для прекращения ударов по территории россии необходимо уничтожить Президента Украины Владимира Зеленского, главу Офиса Президента Кирилла Буданова и совладельца и главного конструктора украинского производителя дальнобойного оружия Fire Point Дениса Штилермана, пишет УНН.

Самый надежный способ остановить удары вглубь нашей территории – это введение личной ответственности людям, которые изготавливают средства поражения и принимают решения об их применении. Я вам так скажу, как только будут уничтожены эти террористы – Зеленский, Буданов, Штилерман, хозяева компаний, (...), то следующие, которые захотят этим бизнесом заняться, начнут очень серьезно думать — заявил российский пропагандист.

Такие заявления прозвучали на фоне очередной успешной атаки украинских дальнобойных дронов на стратегические объекты в ленинградской области рф. Истерическая реакция российской пропаганды лишь подтверждает: удары по российскому тылу становятся все более болезненными для кремля.

Удар по санкт-петербургу, вызвавший агонию в рф

Утром 3 июня в ленинградской области прогремели многочисленные взрывы во время масштабной атаки украинских беспилотников. По данным OSINT-аналитиков, в результате удара возник пожар на территории АО "Петербургский нефтяной терминал" – одного из крупнейших комплексов перевалки нефтепродуктов на северо-западе россии.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение важных объектов на территории государства-агрессора.

Особенно символичным этот удар стал из-за того, что произошел в день начала петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в россии окрестили главным экономическим мероприятием.

Компания Fire Point, совладельцем и главным конструктором которой является Денис Штилерман, относится к украинским производителям оружия для deep strike и middle strike. Предприятие занимается разработкой и производством ударных беспилотников и ракетных систем, которые используются для поражения целей в глубоком тылу россии, в частности украинской ракеты "Фламинго".

После атаки Штилерман иронично прокомментировал ее результаты в социальной сети Х.

Из-за таких уважаемых гостей (главу Комиссии по изобразительным искусствам при администрации президента США Родни Мимс Кука-младшего – ред.) и важности самого мероприятия мы не могли его проигнорировать — и срочно вылетели в Питер. Но есть нюанс)) Мы очень хотели устроить гостям экскурсию на крейсер "москва", но, к сожалению, привести его не удалось — поэтому пришлось минусануть два других корабля уже на месте проведения мероприятия. Надеюсь, все гости ПМЭФ-2026 будут дышать полной грудью и наслаждаться видами написал Штилерман на своей странице в соцсети Х.

Во время ударов в Кронштадте был уничтожен корвет "Бойкий", который в 2025 году неоднократно сопровождал корабли теневого флота рф в Ла-Манше.

Именно после этих ударов в российском информационном пространстве началась настоящая истерика. Если раньше российская пропаганда традиционно угрожала украинскому военному и политическому руководству, то теперь в этот список официально попали и производители украинского оружия.

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Беспечность или подыгрывание врагу?

Особенно показательной ситуация выглядит на фоне критики Fire Point внутри Украины. В частности, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин неоднократно ставил под сомнение эффективность продукции компании и даже предлагал ее национализировать, утверждая, что предприятие не продемонстрировало достаточных результатов.

Впрочем, реакция российской стороны выглядит значительно красноречивее любых внутренних дискуссий. Ведь если продукция Fire Point действительно была бы неэффективной, вряд ли один из главных кремлевских пропагандистов публично призывал бы к ликвидации ее совладельца наравне с руководством страны.

Эта история приобретает еще большее значение ввиду предупреждения Президента Владимира Зеленского о том, что россияне готовят новые удары по украинским оборонным предприятиям и производителям оружия. Несмотря на это, отдельные "активисты" продолжают требовать максимального раскрытия информации о Fire Point и ее деятельности.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: мы уже настолько стали беспечными, что готовы фактически на блюдечке передавать врагу информацию о предприятиях, производящих оружие для ударов по его стратегическим объектам? Особенно после того, как российская пропаганда открыто внесла Fire Point в свой "расстрельный список".

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