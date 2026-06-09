Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей

Верховная Рада приняла законопроект о налогообложении цифровых платформ, которым, среди прочего, уменьшила налоговую нагрузку для физических лиц, официально сдающих недвижимость в аренду. Правкой, поданной к документу, парламент поддержал снижение ставки налога на доходы физических лиц для арендодателей с 18% до 5% с 1 января 2027 года. Об этом сообщила нардеп, глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает УНН.

Законопроект №15111-д касается изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также налогообложения таких доходов. Однако в документ также была внесена моя правка относительно налогообложения доходов физических лиц от сдачи недвижимости в аренду. Согласно этой правке, доход физического лица - арендодателя от предоставления в аренду жилой или нежилой недвижимости будет облагаться налогом по ставке 5% НДФЛ. Арендодатель по результатам года должен подать годовую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить налог в бюджет — отметила Шуляк.

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По ее словам, сейчас владельцы жилья, которые официально декларируют доход от аренды, должны платить 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Она пояснила, что по итогам позапрошлого года доход от сдачи жилья в аренду задекларировали только 900 украинцев. Еще около 56 тысяч ФЛП сдают имущество в аренду на упрощенной системе налогообложения.

Уменьшение ставки НДФЛ до 5% может сделать официальное оформление арендных отношений менее обременительным для владельцев жилья. Ожидается, что более низкая ставка налога (5% плюс 5% военного сбора), фактически в 10% вместо 23%, может создать для арендодателей более простой и понятный стимул заключать договоры, декларировать доходы и работать в правовом поле — добавила Шуляк.

Она также напомнила, что сейчас в Украине продолжается масштабная жилищная реформа, цель которой — сменить советские правила предоставления жилья нуждающимся на эффективные европейские модели, среди которых и социальная аренда.

Напомним

Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект (№15111-д) о налогообложении цифровых платформ.