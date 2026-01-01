Ужгород возглавил рейтинг самой дорогой аренды жилья в Украине

Ужгород стал самым дорогим городом Украины по средней стоимости аренды квартиры, опередив Киев и Львов. Об этом свидетельствуют данные "ЛУН Статистика" по состоянию на 1 января, передает УНН.

Детали

Самую высокую среднюю цену аренды зафиксировали в Ужгороде – 21 300 гривен в месяц, что на 12% больше, чем раньше. Второе место разделили Львов с показателем 17 600 гривен (+4%) и Киев, где средняя стоимость аренды составляет также 17 000 гривен, что на 6% больше, чем в прошлом году.

В города с высокими ценами также вошли Винница – 14 000 гривен (+17%), Луцк и Ивано-Франковск – по 15 000 гривен (+11% и +7% соответственно), а также Черкассы – 12 500 гривен (+28%).

Самые низкие цены на аренду зафиксированы в Харькове – 5 000 гривен (+25%), Николаеве и Сумах – по 6 000 гривен. При этом в Сумах стоимость снизилась на 20%.

В Запорожье аренда в среднем стоит 6 000 гривен (+20%), в Чернигове – 8 000 гривен. В Ровно средняя цена составляет 11 000 гривен и снизилась на 4%.

В целом данные "ЛУН Статистики" свидетельствуют о росте стоимости аренды квартир в большинстве городов Украины, при этом самые высокие цены сейчас зафиксированы в западных регионах страны.

Напомним

Рынок аренды жилья в Украине чувствителен к событиям в стране, с сезонным "затишьем" в декабре-январе и мае-июне, что является наиболее выгодными периодами для поиска. Однокомнатные квартиры в новостройках остаются самыми дорогими, а западные регионы демонстрируют ценовой пик из-за войны.