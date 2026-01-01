$42.350.03
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 6804 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 9066 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 9028 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 80592 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 97507 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 38128 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 37652 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33287 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27144 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Ужгород возглавил рейтинг самой дорогой аренды жилья в Украине

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Ужгород стал самым дорогим городом Украины по средней стоимости аренды квартиры, опередив Киев и Львов. Средняя цена аренды в Ужгороде составляет 21 300 гривен в месяц, что на 12% больше.

Ужгород возглавил рейтинг самой дорогой аренды жилья в Украине

Ужгород стал самым дорогим городом Украины по средней стоимости аренды квартиры, опередив Киев и Львов. Об этом свидетельствуют данные "ЛУН Статистика" по состоянию на 1 января, передает УНН.

Детали

Самую высокую среднюю цену аренды зафиксировали в Ужгороде – 21 300 гривен в месяц, что на 12% больше, чем раньше. Второе место разделили Львов с показателем 17 600 гривен (+4%) и Киев, где средняя стоимость аренды составляет также 17 000 гривен, что на 6% больше, чем в прошлом году.

В города с высокими ценами также вошли Винница – 14 000 гривен (+17%), Луцк и Ивано-Франковск – по 15 000 гривен (+11% и +7% соответственно), а также Черкассы – 12 500 гривен (+28%).

Самые низкие цены на аренду зафиксированы в Харькове – 5 000 гривен (+25%), Николаеве и Сумах – по 6 000 гривен. При этом в Сумах стоимость снизилась на 20%.

В Запорожье аренда в среднем стоит 6 000 гривен (+20%), в Чернигове – 8 000 гривен. В Ровно средняя цена составляет 11 000 гривен и снизилась на 4%.

В целом данные "ЛУН Статистики" свидетельствуют о росте стоимости аренды квартир в большинстве городов Украины, при этом самые высокие цены сейчас зафиксированы в западных регионах страны.

Напомним

Рынок аренды жилья в Украине чувствителен к событиям в стране, с сезонным "затишьем" в декабре-январе и мае-июне, что является наиболее выгодными периодами для поиска. Однокомнатные квартиры в новостройках остаются самыми дорогими, а западные регионы демонстрируют ценовой пик из-за войны. 

Алла Киосак

