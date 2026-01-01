$42.350.03
Ужгород очолив рейтинг найдорожчої оренди житла в Україні

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Ужгород став найдорожчим містом України за середньою вартістю оренди квартири, випередивши Київ і Львів. Середня ціна оренди в Ужгороді становить 21 300 гривень на місяць, що на 12% більше.

Ужгород очолив рейтинг найдорожчої оренди житла в Україні

Ужгород став найдорожчим містом України за середньою вартістю оренди квартири, випередивши Київ і Львів. Про це свідчать дані "ЛУН Статистика"  станом на 1 січня, передає УНН.

Деталі

Найвищу середню ціну оренди зафіксували в Ужгороді – 21 300 гривень на місяць, що на 12% більше, ніж раніше. Друге місце розділили Львів із показником 17 600 гривень (+4%) та  Київ, де середня вартість оренди становить також 17 000 гривень, що на 6% більше, ніж минулого року.

До міст із високими цінами також увійшли Вінниця – 14 000 гривень (+17%), Луцьк та Івано-Франківськ - по 15 000 гривень (+11% і +7% відповідно), а також Черкаси - 12 500 гривень (+28%).

Найнижчі ціни на оренду зафіксовані в Харкові - 5 000 гривень (+25%), Миколаєві та Сумах - по 6 000 гривень. При цьому в Сумах вартість знизилася на 20%.

У Запоріжжі оренда в середньому коштує 6 000 гривень (+20%), у Чернігові - 8 000 гривень. У Рівному середня ціна становить 11 000 гривень і знизилася на 4%.

Загалом дані "ЛУН Статистики" свідчать про зростання вартості оренди квартир у більшості міст України, при цьому найвищі ціни наразі зафіксовані в західних регіонах країни.

Нагадаємо

Ринок оренди житла в Україні чутливий до подій у країні, з сезонним "затишшям" у грудні-січні та травні-червні, що є найвигіднішими періодами для пошуку. Однокімнатні квартири в новобудовах залишаються найдорожчими, а західні регіони демонструють ціновий пік через війну. 

Алла Кіосак

