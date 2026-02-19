$43.290.03
Ексклюзив
13:31 • 2124 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 6094 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 15137 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 20045 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 21254 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 21838 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 16985 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 32209 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 71186 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 51281 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
США вимагають від союзників скоротити закордонні місії НАТО та не запрошувати Україну на саміт в Анкарі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 40 перегляди

США тиснуть на НАТО, щоб скоротити закордонні місії, включаючи операції в Іраку та Косово. Вашингтон також лобіює недопущення України та партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону до участі в саміті Альянсу в Анкарі.

США вимагають від союзників скоротити закордонні місії НАТО та не запрошувати Україну на саміт в Анкарі - ЗМІ

США вимагають від союзників по НАТО скоротити закордонні місії і не запрошувати Україну та інших партнерів на саміт Альянсу в Анкарі. Про це повідомили Politico чотири дипломати при НАТО, передає УНН.

Деталі

Як повідомили ЗМІ чотири дипломати, США при Дональді Трампі чинять тиск на НАТО з метою скорочення багатьох напрямків зовнішньої політики, включаючи припинення ключової місії альянсу в Іраку.

В останні місяці США також лобіювали скорочення миротворчої операції НАТО в Косово та запобігання формальній участі України та союзників по Індо-Тихоокеанському регіону у щорічному саміті альянсу в Анкарі у липні.

Видання зауважує, що ці зусилля відображають прагнення Білого дому розглядати НАТО як суто євроатлантичний оборонний пакт і відмовитися від багаторічної експансії у сферу кризового управління, глобального партнерства та ініціатив, що ґрунтуються на цінностях, які давно дратують президента США та його прихильників з руху MAGA.

Зеленський знає про обговорення нового документа між НАТО і рф, назвав важливими переговори саме з Україною про потенційне місце в Альянсі19.02.26, 12:49 • 3250 переглядiв

У рамках зусиль Вашингтона НАТО скоротить так звану "діяльність за межами зони відповідальності", яка виходить за рамки основних завдань альянсу – оборони та стримування. Усередині країни це прагнення отримало назву "повернення до заводських налаштувань", заявили чотири дипломати, яким було надано анонімність для вільного обговорення цього делікатного внутрішнього питання.

ЗМІ зазначає, що ці зусилля можуть призвести до швидкого скорочення діяльності НАТО у колишніх зонах бойових дій, а також до виключення столиць, включаючи Київ та Канберру, з офіційних обговорень цього літа.

Білий дім відмовився від публічних коментарів щодо програм партнерства НАТО та глобальних операцій, коли з ним зв'язалося Politico.

Нові подробиці з'явилися після того, як заступник глави Пентагону США Елбрідж Колбі нещодавно виклав позицію адміністрації, яка лежить в основі того, що він назвав НАТО 3.0.

"Не кожна місія може бути першочерговою. Не кожна можливість може бути покращена до межі", — заявив Колбі міністрам оборони альянсу минулого тижня, підтвердивши при цьому, що США, як і раніше, віддані європейській безпеці. "Міра серйозності полягає в тому, чи можуть європейські сили боротися, підтримувати та перемагати у сценаріях, які є найбільш важливими для захисту альянсу".

У матеріалі зазначено, що кампанія США спричиняє негативну реакцію з боку деяких союзників.

Відмова від закордонних ініціатив альянсу — "неправильний підхід", — сказав один із чотирьох дипломатів. "Партнерство має вирішальне значення для стримування та оборони".

З моменту повернення Трампа до Білого дому минулого року він різко скоротив зобов'язання США за кордоном, вивів війська та персонал НАТО з Європи та передав частину вищого командування альянсу європейцям, прагнучи переорієнтувати свою зовнішню політику на "ключові аспекти національної безпеки".

США будуть тиснути на росію та відігравати ключову роль у підтримці України - генсек НАТО Рютте 12.02.26, 11:45 • 3673 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт