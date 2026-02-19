США вимагають від союзників скоротити закордонні місії НАТО та не запрошувати Україну на саміт в Анкарі - ЗМІ

США вимагають від союзників по НАТО скоротити закордонні місії і не запрошувати Україну та інших партнерів на саміт Альянсу в Анкарі. Про це повідомили Politico чотири дипломати при НАТО, передає УНН.

Деталі

Як повідомили ЗМІ чотири дипломати, США при Дональді Трампі чинять тиск на НАТО з метою скорочення багатьох напрямків зовнішньої політики, включаючи припинення ключової місії альянсу в Іраку.

В останні місяці США також лобіювали скорочення миротворчої операції НАТО в Косово та запобігання формальній участі України та союзників по Індо-Тихоокеанському регіону у щорічному саміті альянсу в Анкарі у липні.

Видання зауважує, що ці зусилля відображають прагнення Білого дому розглядати НАТО як суто євроатлантичний оборонний пакт і відмовитися від багаторічної експансії у сферу кризового управління, глобального партнерства та ініціатив, що ґрунтуються на цінностях, які давно дратують президента США та його прихильників з руху MAGA.

У рамках зусиль Вашингтона НАТО скоротить так звану "діяльність за межами зони відповідальності", яка виходить за рамки основних завдань альянсу – оборони та стримування. Усередині країни це прагнення отримало назву "повернення до заводських налаштувань", заявили чотири дипломати, яким було надано анонімність для вільного обговорення цього делікатного внутрішнього питання.

ЗМІ зазначає, що ці зусилля можуть призвести до швидкого скорочення діяльності НАТО у колишніх зонах бойових дій, а також до виключення столиць, включаючи Київ та Канберру, з офіційних обговорень цього літа.

Білий дім відмовився від публічних коментарів щодо програм партнерства НАТО та глобальних операцій, коли з ним зв'язалося Politico.

Нові подробиці з'явилися після того, як заступник глави Пентагону США Елбрідж Колбі нещодавно виклав позицію адміністрації, яка лежить в основі того, що він назвав НАТО 3.0.

"Не кожна місія може бути першочерговою. Не кожна можливість може бути покращена до межі", — заявив Колбі міністрам оборони альянсу минулого тижня, підтвердивши при цьому, що США, як і раніше, віддані європейській безпеці. "Міра серйозності полягає в тому, чи можуть європейські сили боротися, підтримувати та перемагати у сценаріях, які є найбільш важливими для захисту альянсу".

У матеріалі зазначено, що кампанія США спричиняє негативну реакцію з боку деяких союзників.

Відмова від закордонних ініціатив альянсу — "неправильний підхід", — сказав один із чотирьох дипломатів. "Партнерство має вирішальне значення для стримування та оборони".

З моменту повернення Трампа до Білого дому минулого року він різко скоротив зобов'язання США за кордоном, вивів війська та персонал НАТО з Європи та передав частину вищого командування альянсу європейцям, прагнучи переорієнтувати свою зовнішню політику на "ключові аспекти національної безпеки".

