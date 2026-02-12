США будуть тиснути на росію та відігравати ключову роль у підтримці України - генсек НАТО Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США залишаються ключовим гравцем у підтримці України та тиску на росію. Вашингтон є лідером санкційної політики, надає військову допомогу та відіграє роль у дипломатичних зусиллях.
Сполучені Штати Америки продовжують чинити системний і відчутний тиск на росію, залишаючись ключовим гравцем у підтримці України та у спробах наблизити завершення війни. Про це повідомив Марк Рютте під час брифінгу напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО, передає УНН.
Деталі
Генеральний секретар Альянсу наголосив, що твердження про нібито недостатній тиск з боку США на росію не відповідають дійсності. За його словами, Вашингтон залишається одним із лідерів санкційної політики проти москви та послідовно посилює економічний і політичний тиск на російський режим.
Рютте підкреслив, що США продовжують відігравати ключову роль у військовій підтримці України. Зокрема, йдеться про постачання критично важливих систем протиповітряної оборони, боєприпасів та іншого озброєння, необхідного для захисту українських міст і цивільної інфраструктури. Частина цієї допомоги реалізується за рахунок фінансування з боку європейських союзників і партнерів, але саме Сполучені Штати забезпечують виробництво та передачу значної частини такого обладнання.
Окремо генсек НАТО наголосив на ролі США у дипломатичних зусиллях. За його словами, саме американське лідерство дало змогу зрушити процес із мертвої точки та активізувати переговорні контакти, спрямовані на пошук шляхів завершення війни. Рютте зазначив, що наразі триває перевірка готовності росії до реальних домовленостей, які могли б привести до стійкого миру та унеможливити повторну агресію проти України.
Він також звернув увагу, що підтримка України з боку НАТО має безпрецедентний характер. За оцінками Альянсу, переважна більшість військової допомоги Україні надходить саме від країн НАТО та їхніх партнерів, що свідчить про єдність позицій та спільну відповідальність за безпеку в Європі.
Марк Рютте підсумував, що Сполучені Штати залишаються незамінним елементом системи євроатлантичної безпеки, а їхня участь у стримуванні росії, підтримці України та координації дій союзників є критично важливою для досягнення довгострокової стабільності.
Нагадаємо
На думку Рютте відсутність міністра оборони США на зустрічі НАТО не є сигналом про зменшення ролі Альянсу для Вашингтона. Європа за останній рік суттєво посилила власну відповідальність за колективну безпеку.