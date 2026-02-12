США будуть тиснути на росію та відігравати ключову роль у підтримці України - генсек НАТО Рютте

$43.030.06
51.210.04
ukenru
09:16 • 4692 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 24416 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 26482 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 39416 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 31784 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 28681 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 25556 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 42765 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 20074 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 22310 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4м/с
93%
730мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 24270 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 20312 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 17487 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ08:19 • 7582 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 5958 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 42764 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 37243 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 38874 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 48709 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 60895 перегляди
Актуальнi люди
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 6422 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 20326 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 22452 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 23361 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 24924 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Х-59

США будуть тиснути на росію та відігравати ключову роль у підтримці України - генсек НАТО Рютте

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США залишаються ключовим гравцем у підтримці України та тиску на росію. Вашингтон є лідером санкційної політики, надає військову допомогу та відіграє роль у дипломатичних зусиллях.

США будуть тиснути на росію та відігравати ключову роль у підтримці України - генсек НАТО Рютте

Сполучені Штати Америки продовжують чинити системний і відчутний тиск на росію, залишаючись ключовим гравцем у підтримці України та у спробах наблизити завершення війни. Про це повідомив Марк Рютте під час брифінгу напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО, передає УНН.

Деталі

Генеральний секретар Альянсу наголосив, що твердження про нібито недостатній тиск з боку США на росію не відповідають дійсності. За його словами, Вашингтон залишається одним із лідерів санкційної політики проти москви та послідовно посилює економічний і політичний тиск на російський режим.

Рютте підкреслив, що США продовжують відігравати ключову роль у військовій підтримці України. Зокрема, йдеться про постачання критично важливих систем протиповітряної оборони, боєприпасів та іншого озброєння, необхідного для захисту українських міст і цивільної інфраструктури. Частина цієї допомоги реалізується за рахунок фінансування з боку європейських союзників і партнерів, але саме Сполучені Штати забезпечують виробництво та передачу значної частини такого обладнання.

Окремо генсек НАТО наголосив на ролі США у дипломатичних зусиллях. За його словами, саме американське лідерство дало змогу зрушити процес із мертвої точки та активізувати переговорні контакти, спрямовані на пошук шляхів завершення війни. Рютте зазначив, що наразі триває перевірка готовності росії до реальних домовленостей, які могли б привести до стійкого миру та унеможливити повторну агресію проти України.

Він також звернув увагу, що підтримка України з боку НАТО має безпрецедентний характер. За оцінками Альянсу, переважна більшість військової допомоги Україні надходить саме від країн НАТО та їхніх партнерів, що свідчить про єдність позицій та спільну відповідальність за безпеку в Європі.

Марк Рютте підсумував, що Сполучені Штати залишаються незамінним елементом системи євроатлантичної безпеки, а їхня участь у стримуванні росії, підтримці України та координації дій союзників є критично важливою для досягнення довгострокової стабільності.

Нагадаємо

На думку Рютте відсутність міністра оборони США на зустрічі НАТО не є сигналом про зменшення ролі Альянсу для Вашингтона. Європа за останній рік суттєво посилила власну відповідальність за колективну безпеку.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Сполучені Штати Америки
Україна