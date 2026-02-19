Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор Кравченко
Київ • УНН
Правоохоронці України, Польщі та Молдови провели операцію "Рубікон", ліквідувавши транснаціональну наркомережу. Затримано 104 особи, викрито 34 нарколабораторії та 74 склади.
Масштабну спецоперацію "Рубікон" з ліквідації транснаціональної злочинної наркомережі провели правоохоронці України та інших країни - 104 затриманих, провели 506 обшуків, викрили 34 нарколабораторії, 74 склади, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у четвер у соцмережах, пише УНН.
Операція "Рубікон". За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур, спільно з правоохоронними органами України, Польщі, Молдови, у рамках міжнародної взаємодії з Європолом, викрито масштабну інфраструктуру з промислового виробництва і збуту наркотиків
Деталі
За даними Генпрокурора, мережа забезпечувала повний цикл наркобізнесу: контрабандне постачання прекурсорів із країн ЄС → промислове виробництво → логістика → збут на ринках України, Польщі, Грузії та Молдови.
"Робота стійкої злочинної інфраструктури будувалася за принципом чіткого розподілу функцій та конспірації. Залучені групи діяли як у взаємозв’язку, так і автономно. Лабораторією могла бути звичайна житлова кімната в будинку. Злочинці розширили виробничу інфраструктуру за межі України, створивши дві нарколабораторії на території Польщі", - розповів Кравченко.
Як зазначив Генпрокурор, продукцію ділки фасували та продавали через онлайн-майданчики й закриті чати в месенджерах. "Розрахунки проводили у криптовалюті або готівкою", - вказав він.
"Ключовим фактором практичного етапу операції стала синхронність: українські та польські правоохоронці проводили окремі фази одночасно, щоб учасники мережі по обидва боки кордону не встигли попередити одне одного, вивезти сировину чи знищити докази", - зазначив Генпрокурор.
З його слів, результати в цифрах.
"Проведено 506 обшуків. Затримано 104 особи, з них 97 − в Україні, 6 − на території Польщі та 1 − на території Молдови. Про підозру повідомлено 123 особам. Знешкоджено 34 нарколабораторії та 74 склади з готовою продукцією", - повідомив Кравченко.
За даними Генпрокурора, з незаконного обігу вилучено:
- 219,3 кг а-PVP (~ 109,1 млн грн);
- 156,3 кг амфетаміну (~ 78,6 млн грн);
- 17,6 кг мефедрону (~ 10,6 млн грн);
- 7 кг метамфетаміну (~ 3,5 млн грн);
- 47 кг канабісу (~ 18,4 млн грн);
- 5 115 пігулок MDMA (~ 2,6 млн грн);
- 2 000 пігулок екстазі (~ 1 млн грн);
- 12 г кокаїну (~ 67 тис. грн).
Окремо, з його слів, вилучено прекурсор фенілнітропропен, з якого можна було виготовити 300 кг наркопродукції − близько 12 млн доз вартістю понад 150 млн грн.
"З урахуванням прекурсорів загальний обсяг вилученого перевищує 27 млн доз на суму близько 400 млн грн", - вказав Генпрокурор.
"Вилучено також: 1,6 млн грн, 167 тис. доларів, 39 тис. євро, 45 тис. USDT у криптовалюті та 41 автомобіль", - зазначив Кравченко.
Досудове розслідування триває.
"Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.
На Київщині викрили канал збуту кокаїну з кур’єрами-таксистами та клієнтами зі шоу-бізнесу13.02.26, 14:11 • 3667 переглядiв