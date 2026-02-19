$43.290.03
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор Кравченко

Київ • УНН

 • 1630 перегляди

Правоохоронці України, Польщі та Молдови провели операцію "Рубікон", ліквідувавши транснаціональну наркомережу. Затримано 104 особи, викрито 34 нарколабораторії та 74 склади.

Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор Кравченко

Масштабну спецоперацію "Рубікон" з ліквідації транснаціональної злочинної наркомережі провели правоохоронці України та інших країни - 104 затриманих, провели 506 обшуків, викрили 34 нарколабораторії, 74 склади, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у четвер у соцмережах, пише УНН.

Операція "Рубікон". За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур, спільно з правоохоронними органами України, Польщі, Молдови, у рамках міжнародної взаємодії з Європолом, викрито масштабну інфраструктуру з промислового виробництва і збуту наркотиків

- написав Кравченко.

Деталі

За даними Генпрокурора, мережа забезпечувала повний цикл наркобізнесу: контрабандне постачання прекурсорів із країн ЄС → промислове виробництво → логістика → збут на ринках України, Польщі, Грузії та Молдови.

"Робота стійкої злочинної інфраструктури будувалася за принципом чіткого розподілу функцій та конспірації. Залучені групи діяли як у взаємозв’язку, так і автономно. Лабораторією могла бути звичайна житлова кімната в будинку. Злочинці розширили виробничу інфраструктуру за межі України, створивши дві нарколабораторії на території Польщі", - розповів Кравченко.

Як зазначив Генпрокурор, продукцію ділки фасували та продавали через онлайн-майданчики й закриті чати в месенджерах. "Розрахунки проводили у криптовалюті або готівкою", - вказав він.

"Ключовим фактором практичного етапу операції стала синхронність: українські та польські правоохоронці проводили окремі фази одночасно, щоб учасники мережі по обидва боки кордону не встигли попередити одне одного, вивезти сировину чи знищити докази", - зазначив Генпрокурор.

З його слів, результати в цифрах.

"Проведено 506 обшуків. Затримано 104 особи, з них 97 − в Україні, 6 − на території Польщі та 1 − на території Молдови. Про підозру повідомлено 123 особам. Знешкоджено 34 нарколабораторії та 74 склади з готовою продукцією", - повідомив Кравченко.

За даними Генпрокурора, з незаконного обігу вилучено:

  • 219,3 кг а-PVP (~ 109,1 млн грн);
    • 156,3 кг амфетаміну (~ 78,6 млн грн);
      • 17,6 кг мефедрону (~ 10,6 млн грн);
        • 7 кг метамфетаміну (~ 3,5 млн грн);
          • 47 кг канабісу (~ 18,4 млн грн);
            • 5 115 пігулок MDMA (~ 2,6 млн грн);
              • 2 000 пігулок екстазі (~ 1 млн грн);
                • 12 г кокаїну (~ 67 тис. грн).

                  Окремо, з його слів, вилучено прекурсор фенілнітропропен, з якого можна було виготовити 300 кг наркопродукції − близько 12 млн доз вартістю понад 150 млн грн.

                  "З урахуванням прекурсорів загальний обсяг вилученого перевищує 27 млн доз на суму близько 400 млн грн", - вказав Генпрокурор.

                  "Вилучено також: 1,6 млн грн, 167 тис. доларів, 39 тис. євро, 45 тис. USDT у криптовалюті та 41 автомобіль", - зазначив Кравченко.

                  Досудове розслідування триває.

                  "Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.

                  Юлія Шрамко

