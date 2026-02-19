Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор Кравченко
Киев • УНН
Правоохранители Украины, Польши и Молдовы провели операцию "Рубикон", ликвидировав транснациональную наркосеть. Задержаны 104 человека, раскрыты 34 нарколаборатории и 74 склада.
Масштабную спецоперацию "Рубикон" по ликвидации транснациональной преступной наркосети провели правоохранители Украины и других стран - 104 задержанных, провели 506 обысков, разоблачили 34 нарколаборатории, 74 склада, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в четверг в соцсетях, пишет УНН.
Операция "Рубикон". При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур, совместно с правоохранительными органами Украины, Польши, Молдовы, в рамках международного взаимодействия с Европолом, разоблачена масштабная инфраструктура по промышленному производству и сбыту наркотиков
Детали
По данным Генпрокурора, сеть обеспечивала полный цикл наркобизнеса: контрабандные поставки прекурсоров из стран ЕС → промышленное производство → логистика → сбыт на рынках Украины, Польши, Грузии и Молдовы.
"Работа устойчивой преступной инфраструктуры строилась по принципу четкого распределения функций и конспирации. Привлеченные группы действовали как во взаимосвязи, так и автономно. Лабораторией могла быть обычная жилая комната в доме. Преступники расширили производственную инфраструктуру за пределы Украины, создав две нарколаборатории на территории Польши", - рассказал Кравченко.
Как отметил Генпрокурор, продукцию дельцы фасовали и продавали через онлайн-площадки и закрытые чаты в мессенджерах. "Расчеты проводили в криптовалюте или наличными", - указал он.
"Ключевым фактором практического этапа операции стала синхронность: украинские и польские правоохранители проводили отдельные фазы одновременно, чтобы участники сети по обе стороны границы не успели предупредить друг друга, вывезти сырье или уничтожить доказательства", - отметил Генпрокурор.
По его словам, результаты в цифрах.
"Проведено 506 обысков. Задержано 104 человека, из них 97 − в Украине, 6 − на территории Польши и 1 − на территории Молдовы. О подозрении сообщено 123 лицам. Обезврежено 34 нарколаборатории и 74 склада с готовой продукцией", - сообщил Кравченко.
По данным Генпрокурора, из незаконного оборота изъято:
- 219,3 кг а-PVP (~ 109,1 млн грн);
- 156,3 кг амфетамина (~ 78,6 млн грн);
- 17,6 кг мефедрона (~ 10,6 млн грн);
- 7 кг метамфетамина (~ 3,5 млн грн);
- 47 кг каннабиса (~ 18,4 млн грн);
- 5 115 таблеток MDMA (~ 2,6 млн грн);
- 2 000 таблеток экстази (~ 1 млн грн);
- 12 г кокаина (~ 67 тыс. грн).
Отдельно, по его словам, изъят прекурсор фенилнитропропен, из которого можно было изготовить 300 кг наркопродукции − около 12 млн доз стоимостью более 150 млн грн.
"С учетом прекурсоров общий объем изъятого превышает 27 млн доз на сумму около 400 млн грн", - указал Генпрокурор.
"Изъято также: 1,6 млн грн, 167 тыс. долларов, 39 тыс. евро, 45 тыс. USDT в криптовалюте и 41 автомобиль", - отметил Кравченко.
Досудебное расследование продолжается.
"Работаем дальше", - подчеркнул Генпрокурор.
В Киевской области разоблачили канал сбыта кокаина с курьерами-таксистами и клиентами из шоу-бизнеса13.02.26, 14:11 • 3665 просмотров