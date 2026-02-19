Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор Кравченко

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
07:36 • 2704 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 19410 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 50988 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 45950 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 57983 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 35988 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 25712 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 27701 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 27064 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18993 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.9м/с
72%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Израиль готовится к войне: спасательные службы получили указания - СМИ18 февраля, 23:02 • 13768 просмотра
Зеленский: сомневаюсь, что переговорные команды могут решить вопрос территорий18 февраля, 23:39 • 10013 просмотра
Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дроновVideo19 февраля, 00:14 • 14635 просмотра
"Давай, Европа": Борис Джонсон призывает ЕС предоставить Украине все оружие для победы над РФ19 февраля, 00:51 • 11895 просмотра
США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии - WSJ03:56 • 10213 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 21417 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 50988 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 32837 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 57983 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 69255 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Юн Сок Ёль
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 12750 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 21379 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 23081 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 28014 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 40366 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Сериал

Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор Кравченко

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Правоохранители Украины, Польши и Молдовы провели операцию "Рубикон", ликвидировав транснациональную наркосеть. Задержаны 104 человека, раскрыты 34 нарколаборатории и 74 склада.

Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор Кравченко

Масштабную спецоперацию "Рубикон" по ликвидации транснациональной преступной наркосети провели правоохранители Украины и других стран - 104 задержанных, провели 506 обысков, разоблачили 34 нарколаборатории, 74 склада, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Операция "Рубикон". При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур, совместно с правоохранительными органами Украины, Польши, Молдовы, в рамках международного взаимодействия с Европолом, разоблачена масштабная инфраструктура по промышленному производству и сбыту наркотиков

- написал Кравченко.

Детали

По данным Генпрокурора, сеть обеспечивала полный цикл наркобизнеса: контрабандные поставки прекурсоров из стран ЕС → промышленное производство → логистика → сбыт на рынках Украины, Польши, Грузии и Молдовы.

"Работа устойчивой преступной инфраструктуры строилась по принципу четкого распределения функций и конспирации. Привлеченные группы действовали как во взаимосвязи, так и автономно. Лабораторией могла быть обычная жилая комната в доме. Преступники расширили производственную инфраструктуру за пределы Украины, создав две нарколаборатории на территории Польши", - рассказал Кравченко.

Как отметил Генпрокурор, продукцию дельцы фасовали и продавали через онлайн-площадки и закрытые чаты в мессенджерах. "Расчеты проводили в криптовалюте или наличными", - указал он.

"Ключевым фактором практического этапа операции стала синхронность: украинские и польские правоохранители проводили отдельные фазы одновременно, чтобы участники сети по обе стороны границы не успели предупредить друг друга, вывезти сырье или уничтожить доказательства", - отметил Генпрокурор.

По его словам, результаты в цифрах.

"Проведено 506 обысков. Задержано 104 человека, из них 97 − в Украине, 6 − на территории Польши и 1 − на территории Молдовы. О подозрении сообщено 123 лицам. Обезврежено 34 нарколаборатории и 74 склада с готовой продукцией", - сообщил Кравченко.

По данным Генпрокурора, из незаконного оборота изъято:

  • 219,3 кг а-PVP (~ 109,1 млн грн);
    • 156,3 кг амфетамина (~ 78,6 млн грн);
      • 17,6 кг мефедрона (~ 10,6 млн грн);
        • 7 кг метамфетамина (~ 3,5 млн грн);
          • 47 кг каннабиса (~ 18,4 млн грн);
            • 5 115 таблеток MDMA (~ 2,6 млн грн);
              • 2 000 таблеток экстази (~ 1 млн грн);
                • 12 г кокаина (~ 67 тыс. грн).

                  Отдельно, по его словам, изъят прекурсор фенилнитропропен, из которого можно было изготовить 300 кг наркопродукции − около 12 млн доз стоимостью более 150 млн грн.

                  "С учетом прекурсоров общий объем изъятого превышает 27 млн доз на сумму около 400 млн грн", - указал Генпрокурор.

                  "Изъято также: 1,6 млн грн, 167 тыс. долларов, 39 тыс. евро, 45 тыс. USDT в криптовалюте и 41 автомобиль", - отметил Кравченко.

                  Досудебное расследование продолжается.

                  "Работаем дальше", - подчеркнул Генпрокурор.

                  В Киевской области разоблачили канал сбыта кокаина с курьерами-таксистами и клиентами из шоу-бизнеса13.02.26, 14:11 • 3665 просмотров

                  Юлия Шрамко

                  Криминал и ЧПНовости Мира
                  Обыск
                  Социальная сеть
                  Государственная граница Украины
                  Европол
                  Руслан Кравченко
                  Генеральный прокурор Украины
                  Украина
                  Молдова
                  Грузия
                  Польша