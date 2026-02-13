В Киевской области разоблачили канал сбыта кокаина с курьерами-таксистами и клиентами из шоу-бизнеса
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили организованную группу, которая ежемесячно сбывала кокаин на миллионы гривен. Курьеры маскировали доставку под такси, а среди клиентов были представители шоу-бизнеса.
Правоохранители разоблачили в Киевской области организованную группу, которая ежемесячно сбывала кокаин на миллионы гривен. Курьеры маскировали доставку под такси, а среди клиентов были и представители шоу-бизнеса. Во время обысков изъяли наркотики, деньги и технику, а 16 участникам сообщили о подозрении. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачена и прекращена деятельность организованной наркогруппы, которая ежемесячно сбывала почти 3 кг кокаина с оборотом более 17 млн грн
Заказы участники принимали через закрытые чаты в Telegram, доставку маскировали под такси, а среди клиентов, по данным следствия, были и представители шоу-бизнеса.
Структура имела четкое разделение ролей: организатор, координаторы, фасовщики, курьеры и лица, обеспечивавшие прикрытие.
Организатор - 40-летний уроженец Херсонщины, ранее судимый за наркоторговлю. Его ближайшим помощником был 39-летний уроженец россии.
В Киеве и области они арендовали квартиры для хранения и фасовки наркотиков. Кокаин паковали во влажные салфетки, после чего передавали курьерам-таксистам.
Во время 55 обысков изъято:
• более 2 кг кокаина
• телефоны, ноутбуки, весы, фасовочные материалы
• банковские карты и черновые записи
• почти 1,5 млн грн, полученных от сбыта
16 участникам группировки уже сообщено о подозрении - все они находятся под стражей.
Также решается вопрос ареста 12 автомобилей премиум-класса, принадлежащих основным участникам группы.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники схемы и каналы поставки. По предварительным данным, кокаин поступал из Латинской Америки транзитом через страны Западной Европы.
