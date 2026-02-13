В Киевской области разоблачили канал сбыта кокаина с курьерами-таксистами и клиентами из шоу-бизнеса

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
11:25 • 11542 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 20188 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 20698 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 19697 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 33059 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 57019 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 39950 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 54565 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 36254 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 28059 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.3м/с
90%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мировые цены на нефть снижаются впервые в 2026 году - Bloomberg13 февраля, 02:34 • 13429 просмотра
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 19761 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 23929 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 8410 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 11239 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 11589 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 20272 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 24038 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 54633 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 96035 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Одесская область
Мюнхен
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 8490 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 24420 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 28591 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 54070 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 46519 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Фильм

В Киевской области разоблачили канал сбыта кокаина с курьерами-таксистами и клиентами из шоу-бизнеса

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая ежемесячно сбывала кокаин на миллионы гривен. Курьеры маскировали доставку под такси, а среди клиентов были представители шоу-бизнеса.

В Киевской области разоблачили канал сбыта кокаина с курьерами-таксистами и клиентами из шоу-бизнеса

Правоохранители разоблачили в Киевской области организованную группу, которая ежемесячно сбывала кокаин на миллионы гривен. Курьеры маскировали доставку под такси, а среди клиентов были и представители шоу-бизнеса. Во время обысков изъяли наркотики, деньги и технику, а 16 участникам сообщили о подозрении. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачена и прекращена деятельность организованной наркогруппы, которая ежемесячно сбывала почти 3 кг кокаина с оборотом более 17 млн грн

- говорится в сообщении.

Заказы участники принимали через закрытые чаты в Telegram, доставку маскировали под такси, а среди клиентов, по данным следствия, были и представители шоу-бизнеса.

Структура имела четкое разделение ролей: организатор, координаторы, фасовщики, курьеры и лица, обеспечивавшие прикрытие.

Организатор - 40-летний уроженец Херсонщины, ранее судимый за наркоторговлю. Его ближайшим помощником был 39-летний уроженец россии.

В Киеве и области они арендовали квартиры для хранения и фасовки наркотиков. Кокаин паковали во влажные салфетки, после чего передавали курьерам-таксистам.

Во время 55 обысков изъято:

• более 2 кг кокаина

• телефоны, ноутбуки, весы, фасовочные материалы

• банковские карты и черновые записи

• почти 1,5 млн грн, полученных от сбыта

16 участникам группировки уже сообщено о подозрении - все они находятся под стражей.

Также решается вопрос ареста 12 автомобилей премиум-класса, принадлежащих основным участникам группы.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники схемы и каналы поставки. По предварительным данным, кокаин поступал из Латинской Америки транзитом через страны Западной Европы.

В Одессе мужчина устроил стрельбу в ресторане после требования принести наркотики - полиция02.02.26, 11:14 • 3935 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
Техника
Обыск
Банковская карта
Социальная сеть
Государственная граница Украины
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Херсонская область
Киев