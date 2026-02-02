В Одессе мужчина устроил стрельбу в ресторане после требования принести наркотики - полиция

$42.810.04
51.020.22
ukenru
08:37 • 1304 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 32709 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 50565 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 33803 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 40404 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 29785 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 48260 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 63052 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39758 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36839 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1.6м/с
70%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сибига: Россия в очередной раз подтверждает свой статус государства-террориста1 февраля, 23:29 • 10697 просмотра
Хочешь работать – плати: оккупационная администрация на Луганщине создала коррупционную схему доступа к трудуPhoto2 февраля, 00:04 • 4482 просмотра
Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат2 февраля, 00:39 • 11791 просмотра
США планируют атаковать Иран: американская "армада" прибыла на Ближний Восток - WSJ2 февраля, 02:20 • 5660 просмотра
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров04:01 • 7086 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 66405 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 93962 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 70256 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 77673 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 77912 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Иран
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 22131 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 32952 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 35306 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 37970 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 40160 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

В Одессе мужчина устроил стрельбу в ресторане после требования принести наркотики - полиция

Киев • УНН

 • 18 просмотра

41-летний мужчина из Днепропетровской области подозревается в том, что в Одессе стрелял в ресторане на Фонтанской дороге. Он требовал наркотики у официантки, а после отказа выстрелил в пол рядом с ней.

В Одессе мужчина устроил стрельбу в ресторане после требования принести наркотики - полиция

В Одессе произошла стрельба в ресторане, задержан 41-летний подозреваемый и сообщено ему о подозрении, сообщили в ГУНП в Одесской области в понедельник, пишет УНН.

Детали

О происшествии, которое произошло в начале этой недели поздно вечером в одном из ресторанов на Фонтанской дороге, полицейским сообщила администратор заведения. Она отметила, что посетитель ведет себя агрессивно, имеет при себе пистолет и произвел из него выстрел.

Правоохранители установили, что в тот вечер 41-летний мужчина из Днепропетровщины, который сейчас проживает в Одессе, отдыхал с товарищем в вышеуказанном ресторане.

"В разгар посиделок, находясь в нетрезвом состоянии, он начал требовать у 18-летней официантки принести ему наркотики. Когда же девушка сообщила, что их заведение не предоставляет незаконных услуг, посетитель возмутился, достал пистолет и произвел из него выстрел в пол рядом с работницей. К счастью, она не пострадала", - рассказали в полиции.

Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке. В качестве вещественного доказательства следователи изъяли у него оружие, "которое, предварительно, является устройством для отстрела резиновых пуль, а на месте происшествия – стреляную гильзу". Все направлено на экспертизу.

Злоумышленнику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Виннице мужчина стрелял в группу оповещения: правоохранители ищут стрелка01.02.26, 12:33 • 6542 просмотра

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПУНН-Одесса
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Национальная полиция Украины
Днепропетровская область
Одесса