В Одессе мужчина устроил стрельбу в ресторане после требования принести наркотики - полиция
Киев • УНН
41-летний мужчина из Днепропетровской области подозревается в том, что в Одессе стрелял в ресторане на Фонтанской дороге. Он требовал наркотики у официантки, а после отказа выстрелил в пол рядом с ней.
В Одессе произошла стрельба в ресторане, задержан 41-летний подозреваемый и сообщено ему о подозрении, сообщили в ГУНП в Одесской области в понедельник, пишет УНН.
Детали
О происшествии, которое произошло в начале этой недели поздно вечером в одном из ресторанов на Фонтанской дороге, полицейским сообщила администратор заведения. Она отметила, что посетитель ведет себя агрессивно, имеет при себе пистолет и произвел из него выстрел.
Правоохранители установили, что в тот вечер 41-летний мужчина из Днепропетровщины, который сейчас проживает в Одессе, отдыхал с товарищем в вышеуказанном ресторане.
"В разгар посиделок, находясь в нетрезвом состоянии, он начал требовать у 18-летней официантки принести ему наркотики. Когда же девушка сообщила, что их заведение не предоставляет незаконных услуг, посетитель возмутился, достал пистолет и произвел из него выстрел в пол рядом с работницей. К счастью, она не пострадала", - рассказали в полиции.
Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке. В качестве вещественного доказательства следователи изъяли у него оружие, "которое, предварительно, является устройством для отстрела резиновых пуль, а на месте происшествия – стреляную гильзу". Все направлено на экспертизу.
Злоумышленнику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
