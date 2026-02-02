$42.810.04
В Одесі чоловік влаштував стрілянину у ресторані після вимоги принести наркотики - поліція

Київ • УНН

 • 72 перегляди

41-річний чоловік з Дніпропетровщини підозрюється у тому, що в Одесі стріляв у ресторані на Фонтанській дорозі. Він вимагав наркотики в офіціантки, а після відмови вистрілив у підлогу поруч з нею.

В Одесі чоловік влаштував стрілянину у ресторані після вимоги принести наркотики - поліція

В Одесі сталася стрілянина в ресторані, затримали 41-річного підозрюваного і повідомили йому про підозру, повідомили у ГУНП в Одеській області у понеділок, пише УНН.

Деталі

Про подію, яка сталась на початку цього тижня пізно ввечері в одному із ресторанів на Фонтанській дорозі, поліцейським повідомила адміністраторка закладу. Вона зазначила, що відвідувач поводиться агресивно, має при собі пістолет і здійснив з нього постріл.

Правоохоронці встановили, що того вечора 41-річний чоловік із Дніпропетровщини, який нині мешкає в Одесі, відпочивав з товаришем у вищевказаному ресторані.

"В розпал посиденьок, перебуваючи в нетверезому стані, він почав вимагати у 18-річної офіціантки принести йому наркотики. Коли ж дівчина повідомила, що їхній заклад не надає незаконних послуг, відвідувач обурився, дістав пістолет і здійснив з нього постріл в підлогу поруч із працівницею. На щастя, вона не постраждала", - розповіли у поліції.

Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку. Як речовий доказ слідчі вилучили в нього зброю, "яка, попередньо, є пристроєм для відстрілу гумових куль, а на місці події – стріляну гільзу". Усе скеровано на експертизу.

Зловмиснику було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За хуліганство чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Юлія Шрамко

Кримінал та НПУНН-Одеса
Довічне позбавлення волі
Сутички
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Одеса