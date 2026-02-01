У Вінниці чоловік стріляв в групу оповіщення: правоохоронці шукають стрільця
Київ • УНН
1 лютого у Вінниці невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у бік групи оповіщення та втік. Постраждалих немає, поліція розшукує стрілка.
У Вінниці сталася стрілянина за участі невідомого чоловіка: він побачив групу оповіщення та вистрілив в них. Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає УНН.
Деталі
1 лютого близько 10:40 до поліції найшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Вживаються заходи щодо розшуку стрілка. Відомо, що невідомий чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Також, відомо, що чоловіка розшукують наряди поліції.
