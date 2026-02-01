$42.850.00
У Вінниці чоловік стріляв в групу оповіщення: правоохоронці шукають стрільця

Київ • УНН

 • 198 перегляди

1 лютого у Вінниці невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у бік групи оповіщення та втік. Постраждалих немає, поліція розшукує стрілка.

У Вінниці чоловік стріляв в групу оповіщення: правоохоронці шукають стрільця

У Вінниці сталася стрілянина за участі невідомого чоловіка: він побачив групу оповіщення та вистрілив в них. Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає УНН.

Деталі

1 лютого близько 10:40 до поліції найшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Вживаються заходи щодо розшуку стрілка. Відомо, що невідомий чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав

- йдеться у дописі поліції.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Також, відомо, що чоловіка розшукують наряди поліції.

Нагадаємо

Іван Вигівський вперше прокоментував вбивство поліцейських на Черкащині 27 січня. Зловмисник, колишній військовий, влаштував засідку та вбив правоохоронців.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Черкаська область
Вінниця