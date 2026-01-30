Вбивство поліцейських на Черкащині: голова НПУ Вигівський розповів деталі інциденту
Київ • УНН
Іван Вигівський вперше прокоментував вбивство поліцейських на Черкащині 27 січня. Зловмисник, колишній військовий, влаштував засідку та вбив правоохоронців.
Голова Національної поліції України Іван Вигівський вперше прокоментував вбивство поліцейських на Черкащині, яке сталось 27 січня під час затримання підозрюваного у скоєнні замаху на вбивство. Даний злочин відбувся в грудні 2025 року на території Корсунського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Нацполіції.
Деталі
Внаслідок того злочину стрілка було ліквідовано, ним виявився 59-річний місцевий мешканець, колишній військовослужбовець, який був звільнений з війська.
У коментарі українським ЗМІ Вигівський зазначив: у спецоперації брали участь бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. Спочатку зі зловмисником спілкувалися спокійно, з урахуванням його статусу ветерана війни. Але він забарикадувався та не йшов на контакт.
Далі поліцейські запросили до спілкування його бойових побратимів. Однак в цей момент зловмисник непомітно покинув територію домоволодіння та влаштував засідку біля дороги у лісистій місцевості.
В результаті цієї засідки загинули працівники правоохоронних органів. Але одного зловмисник пощадив.
Нагадаємо
В Уманському районі Черкаської області стався напад на працівника ТЦК: йому було завдано удар в шию. Потерпілого госпіталізували, нападника затримали.
Потерпілим виявився учасником російсько-української війни - 24 лютого 2022 року він також брав участь у бойових діях. Удар ножем в шию не зачепив сонну артерію.