Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 4174 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 12371 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 21523 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 29474 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 36420 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 58342 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 43697 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 32997 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 61383 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Вбивство поліцейських на Черкащині: голова НПУ Вигівський розповів деталі інциденту

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Іван Вигівський вперше прокоментував вбивство поліцейських на Черкащині 27 січня. Зловмисник, колишній військовий, влаштував засідку та вбив правоохоронців.

Вбивство поліцейських на Черкащині: голова НПУ Вигівський розповів деталі інциденту

Голова Національної поліції України Іван Вигівський вперше прокоментував вбивство поліцейських на Черкащині, яке сталось 27 січня під час затримання підозрюваного у скоєнні замаху на вбивство. Даний злочин відбувся в грудні 2025 року на території Корсунського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Нацполіції.

Деталі

Внаслідок того злочину стрілка було ліквідовано, ним виявився 59-річний місцевий мешканець, колишній військовослужбовець, який був звільнений з війська.

У коментарі українським ЗМІ Вигівський зазначив: у спецоперації брали участь бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. Спочатку зі зловмисником спілкувалися спокійно, з урахуванням його статусу ветерана війни. Але він забарикадувався та не йшов на контакт.

Далі поліцейські запросили до спілкування його бойових побратимів. Однак в цей момент зловмисник непомітно покинув територію домоволодіння та влаштував засідку біля дороги у лісистій місцевості.

В результаті цієї засідки загинули працівники правоохоронних органів. Але одного зловмисник пощадив.

Нагадаємо

В Уманському районі Черкаської області стався напад на працівника ТЦК: йому було завдано удар в шию. Потерпілого госпіталізували, нападника затримали.

Потерпілим виявився учасником російсько-української війни - 24 лютого 2022 року він також брав участь у бойових діях. Удар ножем в шию не зачепив сонну артерію.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Черкаська область