Вбивство поліцейських на Черкащині: голова НПУ Вигівський розповів деталі інциденту

Голова Національної поліції України Іван Вигівський вперше прокоментував вбивство поліцейських на Черкащині, яке сталось 27 січня під час затримання підозрюваного у скоєнні замаху на вбивство. Даний злочин відбувся в грудні 2025 року на території Корсунського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Нацполіції.

Деталі

Внаслідок того злочину стрілка було ліквідовано, ним виявився 59-річний місцевий мешканець, колишній військовослужбовець, який був звільнений з війська.

У коментарі українським ЗМІ Вигівський зазначив: у спецоперації брали участь бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. Спочатку зі зловмисником спілкувалися спокійно, з урахуванням його статусу ветерана війни. Але він забарикадувався та не йшов на контакт.

Далі поліцейські запросили до спілкування його бойових побратимів. Однак в цей момент зловмисник непомітно покинув територію домоволодіння та влаштував засідку біля дороги у лісистій місцевості.

В результаті цієї засідки загинули працівники правоохоронних органів. Але одного зловмисник пощадив.

Нагадаємо

В Уманському районі Черкаської області стався напад на працівника ТЦК: йому було завдано удар в шию. Потерпілого госпіталізували, нападника затримали.

Потерпілим виявився учасником російсько-української війни - 24 лютого 2022 року він також брав участь у бойових діях. Удар ножем в шию не зачепив сонну артерію.