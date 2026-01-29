$42.770.19
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 3302 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 6008 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 12106 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 12095 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 11153 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 14432 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 25100 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 11199 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 13570 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Напад на працівника ТЦК на Черкащині: військовий отримав удар ножем у шию, нападника затримали

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Уманський район Черкаської області став місцем нападу на працівника ТЦК, якому завдали удару ножем у шию. Потерпілого госпіталізували, нападника затримали.

Напад на працівника ТЦК на Черкащині: військовий отримав удар ножем у шию, нападника затримали

В Уманському районі Черкаської області стався напад на працівника ТЦК: йому було завдано удар в шию. Чоловіка доставили в лікарню, повідомляє УНН з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

Деталі

Як йдеться у дописі, інцидент стався 28 січня: під час заходів оповіщення до групи військовослужбовців підійшов чоловік і одразу наніс одному із них удар ножем в шию.

Нападника затримали і передали правоохоронцям, а пораненого доставили в лікарню. Повідомляється, що постраждалим виявився є учасником російсько-української війни - 24 лютого 2022 року він також брав участь у бойових діях.

Під Ягідним Чернігівської області, його група зайшла у тил ворога, знищила техніку та живу силу противника й повернула додому тіла полеглих побратимів, за що військового нагородили орденом "За мужність". Брав участь у боях на Донеччині, двічі отримав поранення. Попри травми та непрості наслідки участі в бойових діях, продовжив службу в РТЦК та СП Черкаської області

- йдеться в дописі.

Наразі постраждалий перебуває у лікарні: удар ножем в шию не зачепив сонну артерію.

Не з чуток знає, що таке втрачати бойових побратимів, як піднімається моральний дух, коли тобі, виснаженому в боротьбі, на допомогу приходять нові сили. І зрештою, з'являється невеличка, але така потрібна можливість приїхати у відпустку, обняти своїх рідних, яких здається не бачив цілу вічність. Він навіть уявити не міг, що тут у тилу, на його рідній Черкащині, чиясь підла рука з ножем замахнеться на нього...Рука того, кого він також захищав з першого дня повномасштабного вторгнення

- заявили в ТЦК.

Нагадаємо

Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Донецька область
Черкаська область
Чернігівська область