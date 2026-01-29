Напад на працівника ТЦК на Черкащині: військовий отримав удар ножем у шию, нападника затримали

В Уманському районі Черкаської області стався напад на працівника ТЦК: йому було завдано удар в шию. Чоловіка доставили в лікарню, повідомляє УНН з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

Деталі

Як йдеться у дописі, інцидент стався 28 січня: під час заходів оповіщення до групи військовослужбовців підійшов чоловік і одразу наніс одному із них удар ножем в шию.

Нападника затримали і передали правоохоронцям, а пораненого доставили в лікарню. Повідомляється, що постраждалим виявився є учасником російсько-української війни - 24 лютого 2022 року він також брав участь у бойових діях.

Під Ягідним Чернігівської області, його група зайшла у тил ворога, знищила техніку та живу силу противника й повернула додому тіла полеглих побратимів, за що військового нагородили орденом "За мужність". Брав участь у боях на Донеччині, двічі отримав поранення. Попри травми та непрості наслідки участі в бойових діях, продовжив службу в РТЦК та СП Черкаської області - йдеться в дописі.

Наразі постраждалий перебуває у лікарні: удар ножем в шию не зачепив сонну артерію.

Не з чуток знає, що таке втрачати бойових побратимів, як піднімається моральний дух, коли тобі, виснаженому в боротьбі, на допомогу приходять нові сили. І зрештою, з'являється невеличка, але така потрібна можливість приїхати у відпустку, обняти своїх рідних, яких здається не бачив цілу вічність. Він навіть уявити не міг, що тут у тилу, на його рідній Черкащині, чиясь підла рука з ножем замахнеться на нього...Рука того, кого він також захищав з першого дня повномасштабного вторгнення - заявили в ТЦК.

Нагадаємо

Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.