ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.

ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду

Працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки не мають права затримувати громадян і тим паче примусово доправляти їх до ТЦК. Про це йдеться в постанові Третього апеляційного адміністративного суду у справі № 160/6554/25, передає УНН.

Деталі

До Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до військової частини звернувся чоловік. Він просив визнати протиправним та скасувати наказ начальника щодо призову на військову службу під час мобілізації, а також зобов’язати військову частину виключити позивача зі списків особового складу.

Позивач зазначив, що наприкінці листопада 2024 року його примусово доставили до приміщення ТЦК невідомі особи, де він протримався впродовж чотирьох діб. За результатами ВЛК першої інстанції чоловіка визнали придатним до військової служби. Але чоловік відмовився від ВЛК і заявив, що не мав відповідних медичних документів і не отримував під особистий підпис направлення на ВЛК та повістку про призов на військову службу.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 01 травня 2025 року в задоволенні позову відмовлено. Чоловік подав апеляційну заяву - у ній він, посилаючись на неповне з’ясування судом першої інстанції обставин справи, просив скасувати рішення суду та ухвалити нове - про задоволення позову в повному обсязі.

Апеляційний суд вирішив, що працівники ТЦК можуть ініціювати затримання лише в разі, коли людина перебуває в розшуку за ігнорування повісток, але фізично затримувати і доставляти особу може тільки поліція. Будь-яке самостійне затримання представниками ТЦК є незаконним.

Повноваження проводити адміністративне затримання та примусово доправляти громадянина до ТЦК мають лише працівники поліції. Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов`язаних, такого права не мають

 - йдеться в постанові суду.

Також суд дійшов висновку, що наказ начальника про призов на військову службу під час мобілізації є протиправним та підлягає скасуванню.

Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвоката16.01.26, 10:00 • 5566 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Дніпропетровська область
Україна