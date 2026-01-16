ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права задерживать граждан и тем более принудительно доставлять их в ТЦК. Об этом говорится в постановлении Третьего апелляционного административного суда по делу № 160/6554/25, передает УНН.

Детали

В Днепропетровский окружной административный суд с иском к воинской части обратился мужчина. Он просил признать противоправным и отменить приказ начальника о призыве на военную службу во время мобилизации, а также обязать воинскую часть исключить истца из списков личного состава.

Истец отметил, что в конце ноября 2024 года его принудительно доставили в помещение ТЦК неизвестные лица, где он продержался в течение четырех суток. По результатам ВВК первой инстанции мужчину признали годным к военной службе. Но мужчина отказался от ВВК и заявил, что не имел соответствующих медицинских документов и не получал под личную подпись направления на ВВК и повестку о призыве на военную службу.

Решением Днепропетровского окружного административного суда от 01 мая 2025 года в удовлетворении иска отказано. Мужчина подал апелляционную жалобу - в ней он, ссылаясь на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств дела, просил отменить решение суда и принять новое - об удовлетворении иска в полном объеме.

Апелляционный суд решил, что сотрудники ТЦК могут инициировать задержание только в случае, когда человек находится в розыске за игнорирование повесток, но физически задерживать и доставлять лицо может только полиция. Любое самостоятельное задержание представителями ТЦК является незаконным.

Полномочия проводить административное задержание и принудительно доставлять гражданина в ТЦК имеют только сотрудники полиции. Военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, такого права не имеют - говорится в постановлении суда.

Также суд пришел к выводу, что приказ начальника о призыве на военную службу во время мобилизации является противоправным и подлежит отмене.

