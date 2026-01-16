ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 6774 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
05:32 • 13882 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 18651 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 29859 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 34808 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 71503 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 81596 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 39666 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 35292 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 54909 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран16 января, 00:11 • 11608 просмотра
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану16 января, 00:25 • 14535 просмотра
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo04:12 • 10455 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto04:55 • 13646 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto05:20 • 11393 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 22781 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 55064 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 71503 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 81596 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 67523 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Юлия Тимошенко
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Катар
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 14179 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 26603 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 48071 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 81626 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 72345 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Truth Social

ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.

ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права задерживать граждан и тем более принудительно доставлять их в ТЦК. Об этом говорится в постановлении Третьего апелляционного административного суда по делу № 160/6554/25, передает УНН.

Детали

В Днепропетровский окружной административный суд с иском к воинской части обратился мужчина. Он просил признать противоправным и отменить приказ начальника о призыве на военную службу во время мобилизации, а также обязать воинскую часть исключить истца из списков личного состава.

Истец отметил, что в конце ноября 2024 года его принудительно доставили в помещение ТЦК неизвестные лица, где он продержался в течение четырех суток. По результатам ВВК первой инстанции мужчину признали годным к военной службе. Но мужчина отказался от ВВК и заявил, что не имел соответствующих медицинских документов и не получал под личную подпись направления на ВВК и повестку о призыве на военную службу.

Решением Днепропетровского окружного административного суда от 01 мая 2025 года в удовлетворении иска отказано. Мужчина подал апелляционную жалобу - в ней он, ссылаясь на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств дела, просил отменить решение суда и принять новое - об удовлетворении иска в полном объеме.

Апелляционный суд решил, что сотрудники ТЦК могут инициировать задержание только в случае, когда человек находится в розыске за игнорирование повесток, но физически задерживать и доставлять лицо может только полиция. Любое самостоятельное задержание представителями ТЦК является незаконным.

Полномочия проводить административное задержание и принудительно доставлять гражданина в ТЦК имеют только сотрудники полиции. Военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, такого права не имеют

 - говорится в постановлении суда.

Также суд пришел к выводу, что приказ начальника о призыве на военную службу во время мобилизации является противоправным и подлежит отмене.

Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвоката16.01.26, 10:00 • 6786 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Днепропетровская область
Украина