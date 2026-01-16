Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвоката

"Розыск" ТЦК и СП не является "классическим" розыском, а речь идет лишь об административной процедуре доставления работниками Национальной полиции в ТЦК и СП. В комментарии УНН адвокат Марина Бекало объяснила, как можно узнать о наличии "розыска", кто имеет право на принудительное доставление лиц в ТЦК, в каких случаях лицо вносят в базы МВД, и при каких условиях его могут снять с "розыска".

Как узнать о "розыске ТЦК"

Как отметила Бекало, кроме приложения "Резерв+" узнать о наличии сведений о розыске с целью доставления в ТЦК и СП можно непосредственно подав соответствующий письменный запрос в отдел Национальной полиции с просьбой предоставить информацию.

Это право, предусмотренное законом Украины "Об обращениях граждан" и законом Украины "О доступе к публичной информации". Исключительно органы национальной полиции по специальному сообщению ТЦК и СП имеют полномочия доставлять граждан, совершивших административные правонарушения по ст. 210, 210-1 КУоАП в ТЦК и СП для составления протоколов об административных правонарушениях - отметила Бекало.

"Розыск ТЦК в "Резерв+"

Отметим, в мае 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №10379, которым предусматривается усиление ответственности за уклонение от мобилизации. В частности, как предполагалось, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета будет предусматривать штраф от 3400 до 5100 гривен.

За повторное нарушение в течение года штраф составит от 5100 до 8500 гривен.

Однако, за такое нарушение, совершенное в особый период, штрафы, как предполагалось, будут устанавливаться на уровне от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. гривен.

Также будет предусматриваться наказание за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За такое нарушение предлагается штрафовать от 5100 до 8500 гривен, а за повторное нарушение - от 8500 до 11,9 тыс. гривен.

В особый период такие штрафы будут достигать от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. гривен.

Как происходит процедура объявления человека в розыск

Адвокат отмечает, что это не является "классическим" розыском.

Розыск - это следственно-оперативные мероприятия по поиску подозреваемого в совершении преступления лица, о чем выносится отдельное постановление органом досудебного расследования и соответствующие сведения вносятся в Единый реестр досудебных расследований. ТЦК и СП подают в органы Национальной полиции обращение установленной формы о доставлении военнообязанных граждан в ТЦК и СП в случае совершения ими административных правонарушений в виде нарушения правил воинского учета или неприбытия по повестке или другие нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Целью такого задержания и доставления в ТЦК и СП является составление протокола об административном правонарушении - отмечает Бекало.

Она говорит, что указанное обращение ТЦК и СП является обязанностью для полиции по осуществлению административного задержания такого лица и доставления его в ТЦК и СП. Сведения о лице попадают в соответствующие базы данных МВД.

Доставление нарушителя должно быть проведено в возможно короткий срок. После реализации такого задержания (то есть, доставления в ТЦК и СП) обращение ТЦК и СП будет считаться выполненным, а значит является основанием для прекращения осуществления административного задержания для доставления в ТЦК и СП. При обращении в МВД, ТЦК и СП в сообщении для доставления правонарушителя должно быть указано основание осуществления таких принудительных мер: это нарушение правил воинского учета или нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Более подробно предоставить информацию, в чем именно заключалось правонарушение, может только ТЦК и СП (неявка по повестке, непрохождение ВВК и т.д.) по письменному запросу или непосредственно в ТЦК и СП - добавляет адвокат.

Адвокат подчеркивает, что, следовательно, исключительно органы полиции имеют полномочия доставить лицо в ТЦК и СП, таких полномочий нет у ТЦК и СП, а потому, действия "насильственного характера некоторых представителей ТЦК и СП по задержанию лица и доставлению в ТЦК и СП являются незаконными".

Способы снятия с "розыска"

Бекало подчеркивает, что сам факт уплаты административного штрафа, ставшего причиной объявления лица в розыск, не освобождает от обязанности явиться в ТЦК и СП (для прохождения ВВК или обновления персональных данных).

А потому, с "розыска" такое лицо не снимают. Только в случае прибытия лица, привлекаемого к административной ответственности в ТЦК и СП, путем принудительного доставления или добровольного прибытия, в отношении такого лица удаляются сведения из информационных систем МВД о принудительном доставлении в ТЦК и СП", - резюмировала адвокат.

