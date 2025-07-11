Без очередей в ТЦК: в "Резерв+" теперь можно оплатить штрафы

В приложении "Резерв+" теперь можно оплатить штраф, сначала - если не уточнили свои данные до определенного дедлайна, без очередей в ТЦК, впоследствии - и за другие нарушения, услуга будет доступна всем пользователям в течение нескольких дней, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в соцсетях, пишет УНН.

В Резерв+ теперь можно оплатить штрафы. В первой версии - за неуточнение данных до 16 июля 2024 года. Далее добавим возможность оплатить и за другие нарушения - написала Черногоренко.

Как это работает

По ее словам, в "Резерв+":

зайдите в раздел «Штрафы онлайн» в Меню приложения;

подайте заявление о признании нарушения;

дождитесь решения ТЦК;

в несколько кликов оплатите штраф;

обновите свой документ - все должно быть в порядке.

"Запускаем штрафы постепенно. Хотим распределить нагрузку. В течение нескольких дней услуга будет доступна всем пользователям", - отметила заместитель главы Минобороны.

По ее словам, это новый удобный и простой способ закрыть админнарушение. "Без ожидания в очередях в ТЦК и заявлений от руки. Как должно быть в современном сервисном государстве", - указала Черногоренко.

"Работаем над тем, чтобы и другие категории нарушения воинского учета можно было быстро оплатить онлайн", - подчеркнула заместитель министра обороны.

В "Резерв+" запускают оплату штрафов: за какие нарушения можно будет заплатить без визита в ТЦК