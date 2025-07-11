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Без очередей в ТЦК: в "Резерв+" теперь можно оплатить штрафы

Киев • УНН

 • 482 просмотра

В приложении "Резерв+" появилась возможность оплаты штрафов за неуточнение данных до 16 июля 2024 года. Услуга будет доступна всем пользователям в течение нескольких дней, а впоследствии позволит оплачивать и другие виды нарушений.

Без очередей в ТЦК: в "Резерв+" теперь можно оплатить штрафы

В приложении "Резерв+" теперь можно оплатить штраф, сначала - если не уточнили свои данные до определенного дедлайна, без очередей в ТЦК, впоследствии - и за другие нарушения, услуга будет доступна всем пользователям в течение нескольких дней, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в соцсетях, пишет УНН.

В Резерв+ теперь можно оплатить штрафы. В первой версии - за неуточнение данных до 16 июля 2024 года. Далее добавим возможность оплатить и за другие нарушения

- написала Черногоренко.

Как это работает

По ее словам, в "Резерв+":

  • зайдите в раздел «Штрафы онлайн» в Меню приложения;
    • подайте заявление о признании нарушения;
      • дождитесь решения ТЦК;
        • в несколько кликов оплатите штраф;
          • обновите свой документ - все должно быть в порядке.

            "Запускаем штрафы постепенно. Хотим распределить нагрузку. В течение нескольких дней услуга будет доступна всем пользователям", - отметила заместитель главы Минобороны.

            По ее словам, это новый удобный и простой способ закрыть админнарушение. "Без ожидания в очередях в ТЦК и заявлений от руки. Как должно быть в современном сервисном государстве", - указала Черногоренко.

            "Работаем над тем, чтобы и другие категории нарушения воинского учета можно было быстро оплатить онлайн", - подчеркнула заместитель министра обороны.

            В "Резерв+" запускают оплату штрафов: за какие нарушения можно будет заплатить без визита в ТЦК01.07.25, 10:53 • 1032 просмотра

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Обществополитика
            Министерство обороны Украины
            Tesla
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