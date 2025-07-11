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Без черг у ТЦК: у "Резерв+" тепер можна сплатити штрафи

Київ • УНН

 • 910 перегляди

У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість сплати штрафів за неуточнення даних до 16 липня 2024 року. Послуга буде доступна всім користувачам протягом кількох днів, а згодом дозволить сплачувати й інші види порушень.

Без черг у ТЦК: у "Резерв+" тепер можна сплатити штрафи

У застосунку "Резерв+" відтепер можна сплатити штраф, спочатку - якщо не уточнили свої дані до визначеного дедлайну, без черг у ТЦК, згодом - і за інші порушення, послуга буде доступна всім користувачам упродовж кількох днів, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у соцмережах, пише УНН.

У Резерв+ тепер можна сплатити штрафи. У першій версії - за неуточнення даних до 16 липня 2024 року. Далі додамо можливість сплатити і за інші порушення

- написала Черногоренко.

Як це працює

З її слів, у "Резерв+":

  • зайдіть у розділ «Штрафи онлайн» у Меню застосунку;
    • подайте заяву про визнання порушення;
      • дочекайтеся рішення ТЦК;
        • у кілька кліків сплатіть штраф;
          • оновіть свій документ - все має бути гаразд.

            "Запускаємо штрафи поступово. Хочемо розподілити навантаження. Впродовж кількох днів послуга буде доступна всім користувачам", - зазначила заступниця голови Міноборони.

            З її слів, це новий зручний і простий спосіб закрити адмінпорушення. "Без очікування в чергах у ТЦК та заяв від руки. Як має бути в сучасній сервісній державі", - вказала Черногоренко.

            "Працюємо над тим, щоб й інші категорії порушення військового обліку можна було швидко сплатити онлайн", - підкреслила заступниця міністра оборони.

            У "Резерв+" запускають оплату штрафів: за які порушення можна буде сплатити без візиту до ТЦК01.07.25, 10:53 • 1032 перегляди

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            СуспільствоПолітика
            Міністерство оборони України
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