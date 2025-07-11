Без черг у ТЦК: у "Резерв+" тепер можна сплатити штрафи

У застосунку "Резерв+" відтепер можна сплатити штраф, спочатку - якщо не уточнили свої дані до визначеного дедлайну, без черг у ТЦК, згодом - і за інші порушення, послуга буде доступна всім користувачам упродовж кількох днів, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у соцмережах, пише УНН.

У Резерв+ тепер можна сплатити штрафи. У першій версії - за неуточнення даних до 16 липня 2024 року. Далі додамо можливість сплатити і за інші порушення - написала Черногоренко.

Як це працює

З її слів, у "Резерв+":

зайдіть у розділ «Штрафи онлайн» у Меню застосунку;

подайте заяву про визнання порушення;

дочекайтеся рішення ТЦК;

у кілька кліків сплатіть штраф;

оновіть свій документ - все має бути гаразд.

"Запускаємо штрафи поступово. Хочемо розподілити навантаження. Впродовж кількох днів послуга буде доступна всім користувачам", - зазначила заступниця голови Міноборони.

З її слів, це новий зручний і простий спосіб закрити адмінпорушення. "Без очікування в чергах у ТЦК та заяв від руки. Як має бути в сучасній сервісній державі", - вказала Черногоренко.

"Працюємо над тим, щоб й інші категорії порушення військового обліку можна було швидко сплатити онлайн", - підкреслила заступниця міністра оборони.

У "Резерв+" запускають оплату штрафів: за які порушення можна буде сплатити без візиту до ТЦК