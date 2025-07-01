У "Резерв+" запускають оплату штрафів: за які порушення можна буде сплатити без візиту до ТЦК

У застосунку "Резерв+" запустили бета-тестування оплати штрафів без візиту до ТЦК, якщо не уточнили свої дані до визначеного дедлайну, а згодом запустять сплату штрафів онлайн і за неявку за повісткою, або якщо не став на облік, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у соцмережах, пише УНН.

"Запускаємо бета-тестування оплати штрафів у "Резерв+". Усі, хто встигає зробити це вчасно - оплачує тільки половину штрафу. 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК. Це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16.07.2024", - вказала Черногоренко.

З її слів, якщо не уточнили дані до 16.07.2024 після сплати штрафу онлайн "червона відмітка про "розшук від ТЦК" зникне з застосунку".

"Згодом запустимо можливість сплатити штраф онлайн і для інших порушень військового обліку - не зʼявився за повісткою, не став на облік тощо", - зазначила Черногоренко.

Українці залишили понад 110 тисяч заявок на військову службу через застосунок "Резерв+" - Міноборони