В «Резерв+» запускают оплату штрафов: за какие нарушения можно будет оплатить без визита в ТЦК

В приложении "Резерв+" запустили бета-тестирование оплаты штрафов без визита в ТЦК, если не уточнили свои данные до определенного дедлайна, а затем запустят оплату штрафов онлайн и за неявку по повестке, или если не встал на учет, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в соцсетях, пишет УНН.

"Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в "Резерв+". Все, кто успевает сделать это вовремя - оплачивает только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Это касается тех, кто не уточнил свои данные до 16.07.2024", - указала Черногоренко.

По ее словам, если не уточнили данные до 16.07.2024 после уплаты штрафа онлайн "красная отметка о "розыске от ТЦК" исчезнет из приложения".

"Впоследствии запустим возможность оплатить штраф онлайн и для других нарушений воинского учета - не явился по повестке, не встал на учет и т.д.", - отметила Черногоренко.

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