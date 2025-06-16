Украинцы оставили более 110 тысяч заявок на военную службу через приложение "Резерв+" - Минобороны
Киев • УНН
Украинцы подали более 110 тысяч заявок через приложение "Резерв+", выбирая пехоту, БПЛА и медицину. Количество заявок выросло вдвое с февраля, благодаря сотрудничеству с Lobby X.
Украинцы подали более 110 тысяч заявок на службу в Силах обороны через приложение "Резерв+". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.
Детали
По информации Минобороны, чаще всего граждане выбирают направления пехоты, штаба, БПЛА, медицины и транспорта.
Вакансии доступны благодаря сотрудничеству с платформой трудоустройства "Lobby X", которая обеспечивает более 9 тысяч открытых должностей в Силах обороны.
Количество заявок на вакансии в "Резерв+" выросло вдвое с февраля. Украинцы ищут и находят себе место службы, которое будет соответствовать их навыкам лучше всего. Тезис о "войске нужны все" не теряет своей актуальности сегодня. Потому что каждая профессия полезна и может увеличить возможности войска
В ведомстве напомнили, что сервис рекрутинга в "Резерв+" работает с октября прошлого года. Его задача – помочь украинцам найти наиболее подходящую вакансию в армии. Пользователи проходят короткий тест, который учитывает их навыки, образование или опыт в определенной сфере.
Дополнительно
Вакансии в приложении содержат подробные описания: информацию о бригадах, командовании, достижения подразделений и упоминания в СМИ. Благодаря фильтрам пользователи могут быстро искать нужные опции, сохранять или отклонять вакансии. Интерфейс интуитивный – достаточно нажать "плюс" или "минус" под предложением.
Напомним
Как сообщал УНН, до конца года в приложении "Резерв+" планируется внедрить смартконтракты, когда можно будет приобщиться к войску, подписав контракт прямо в телефоне.
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