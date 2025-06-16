Украинцы оставили более 110 тысяч заявок на военную службу через приложение "Резерв+" - Минобороны

Украинцы подали более 110 тысяч заявок на службу в Силах обороны через приложение "Резерв+". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

По информации Минобороны, чаще всего граждане выбирают направления пехоты, штаба, БПЛА, медицины и транспорта.

Вакансии доступны благодаря сотрудничеству с платформой трудоустройства "Lobby X", которая обеспечивает более 9 тысяч открытых должностей в Силах обороны.

Количество заявок на вакансии в "Резерв+" выросло вдвое с февраля. Украинцы ищут и находят себе место службы, которое будет соответствовать их навыкам лучше всего. Тезис о "войске нужны все" не теряет своей актуальности сегодня. Потому что каждая профессия полезна и может увеличить возможности войска