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Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"
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Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

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Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

Киев • УНН

 • 2530 просмотра

В Минобороны сообщили, что возможность уплачивать штрафы за нарушение правил воинского учета со скидкой 50% в приложении "Резерв+" планируется запустить в июне-июле.

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

Возможность оплаты штрафа с 50% "скидкой" за нарушение правил воинского учета в приложении "Резерв+" планируется ввести в июне-июле. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве обороны в ответ на запрос.

Детали

Запуск сервиса по уплате штрафов за нарушение правил воинского учета в приложении "Резерв+" запланирован на июнь-июль 2025 года

- говорится в ответе на запрос.

Дополнение

В марте этого года Верховная Рада приняла законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК 13.03.25, 12:29 • 103408 просмотров

В апреле Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, по которому военнообязанные смогут получить скидку 50% при добровольной уплате штрафа за административные производства за нарушение воинского учета. 17 апреля закон вступил в силу.

Скидка в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК: Зеленский подписал закон14.04.25, 21:02 • 10145 просмотров

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