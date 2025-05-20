Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

Возможность оплаты штрафа с 50% "скидкой" за нарушение правил воинского учета в приложении "Резерв+" планируется ввести в июне-июле. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве обороны в ответ на запрос.

Детали

Запуск сервиса по уплате штрафов за нарушение правил воинского учета в приложении "Резерв+" запланирован на июнь-июль 2025 года - говорится в ответе на запрос.

Дополнение

В марте этого года Верховная Рада приняла законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

В апреле Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, по которому военнообязанные смогут получить скидку 50% при добровольной уплате штрафа за административные производства за нарушение воинского учета. 17 апреля закон вступил в силу.

Скидка в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК: Зеленский подписал закон