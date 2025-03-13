Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17111 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32299 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66712 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216309 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124176 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392931 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311791 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214006 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244352 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255198 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133655 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15970 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12671 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15433 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12935 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133691 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216309 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392931 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255085 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311791 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3838 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15462 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46922 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72390 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57452 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Киев • УНН

 • 103209 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №12093 о 50% скидке на штраф за несвоевременное уточнение военно-учетных данных. Это должно способствовать наполнению бюджета и актуализации данных.

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Верховная Рада приняла законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12093.

Детали 

#12093 - административные правонарушения, связанные с военным учетом // в целом (240)

- пишет нардеп. 

Принятие Закона обеспечит усовершенствование порядка наложения взысканий за административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП и будет способствовать поступлению денежных средств от штрафов в бюджет, а также будет способствовать наполнению Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов актуальной информацией

- говорится в пояснительной записке законопроекта. 

В частности, целью разработки проекта является внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования механизмов привлечения лиц к административной ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" (далее - проект Закона): 

  • усовершенствование порядка привлечения лиц к административной ответственности за нарушение призывниками,
    • военнообязанными, резервистами правил военного учета, в том числе путем возможности самостоятельного обращения лица в органы ТЦК и СП и добровольной уплаты наложенного штрафа в размере 50% от минимального определенного статьей размера;
      • наполнение государственного бюджета за счет добровольной уплаты лицом штрафов за совершение административного правонарушения;
        • стимулирование военнообязанных осуществлять уточнение данных в соответствии с Правилами военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденными Постановлением КМУ от 30 декабря 2022 г. Nº 1487 через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

          Напомним 

          9 января 2025 года Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных. В частности, 231 нардеп проголосовал "за" в первом чтении. 

          Алина Волянская

          Алина Волянская

          Обществополитика
          Верховная Рада
          Ярослав Железняк
          Brent
          $66.30
          Bitcoin
          $84,052.20
          S&P 500
          $5,096.39
          Tesla
          $240.21
          Газ TTF
          $36.40
          Золото
          $3,057.44
          Ethereum
          $1,819.20