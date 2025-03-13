Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект №12093 о 50% скидке на штраф за несвоевременное уточнение военно-учетных данных. Это должно способствовать наполнению бюджета и актуализации данных.
Верховная Рада приняла законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.
Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12093.
Детали
#12093 - административные правонарушения, связанные с военным учетом // в целом (240)
Принятие Закона обеспечит усовершенствование порядка наложения взысканий за административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП и будет способствовать поступлению денежных средств от штрафов в бюджет, а также будет способствовать наполнению Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов актуальной информацией
В частности, целью разработки проекта является внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования механизмов привлечения лиц к административной ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" (далее - проект Закона):
- усовершенствование порядка привлечения лиц к административной ответственности за нарушение призывниками,
- военнообязанными, резервистами правил военного учета, в том числе путем возможности самостоятельного обращения лица в органы ТЦК и СП и добровольной уплаты наложенного штрафа в размере 50% от минимального определенного статьей размера;
- наполнение государственного бюджета за счет добровольной уплаты лицом штрафов за совершение административного правонарушения;
- стимулирование военнообязанных осуществлять уточнение данных в соответствии с Правилами военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденными Постановлением КМУ от 30 декабря 2022 г. Nº 1487 через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.
Напомним
9 января 2025 года Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных. В частности, 231 нардеп проголосовал "за" в первом чтении.