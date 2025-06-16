Українці залишили понад 110 тисяч заявок на військову службу через застосунок "Резерв+" - Міноборони

Українці подали понад 110 тисяч заявок на службу в Силах оборони через застосунок "Резерв+". Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Деталі

За інформацією Міноборони, найчастіше громадяни обирають напрямки піхоти, штабу, БПЛА, медицини та транспорту.

Вакансії доступні завдяки співпраці з платформою працевлаштування "Lobby X", яка забезпечує понад 9 тисяч відкритих посад у Силах оборони.

Кількість заявок на вакансії в "Резерв+" зросла вдвічі з лютого. Українці шукають і знаходять собі місце служби, яке відповідатиме їхнім навичкам найкраще. Теза про "війську потрібні всі" не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія корисна і може збільшити спроможності війська – зазначила заступниця Міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У відомстві нагадали, що сервіс рекрутингу в "Резерв+" працює з жовтня минулого року. Його завдання – допомогти українцям знайти найбільш відповідну вакансію у війську. Користувачі проходять короткий тест, який враховує їхні навички, освіту або досвід у певній сфері.

Додатково

Вакансії у застосунку містять детальні описи: інформацію про бригади, командування, досягнення підрозділів та згадки у ЗМІ. Завдяки фільтрам користувачі можуть швидко шукати потрібні опції, зберігати або відхиляти вакансії. Інтерфейс інтуїтивний – достатньо натиснути "плюс" чи "мінус" під пропозицією.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, до кінця року в застосунку "Резерв+" планується впровадити смартконтракти, коли можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні.

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