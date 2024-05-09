Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада приняла законопроект

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  36580 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  119051 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  120695 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  129727 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  120603 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167243 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150353 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149553 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  280981 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  110067 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

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Публикации

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  241739 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  280981 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  279109 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  387593 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  542374 просмотра

Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада приняла законопроект

Парламент проголосовал за принятие изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, связанных с нарушением мобилизации, 256 голосами "за", убрав многие негативные положения и смягчив наказание, как и обещал комитет.

политика •   •  5028 просмотра
Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада приняла законопроект

В районе Красногоровки состоялось 11 штурмов, 2 встречных боя и около 20 сбросов вражеских БПЛА - Волошин

11 штурмов, 2 контратаки и около 20 вылетов вражеских БПЛА состоялись в районе Красногоровки, где российско-террористические войска безуспешно пытались прорваться на бронетехнике и мотоциклах, но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию.

Война •   •  5389 просмотра
В районе Красногоровки состоялось 11 штурмов, 2 встречных боя и около 20 сбросов вражеских БПЛА - Волошин

На носу круизного лайнера, прибывшего в Нью-Йорк, найден мертвый кит

Сейвал, находящийся под угрозой исчезновения, найден мертвым на носу круизного лайнера, прибывшего в Нью-Йорк. Вероятно, он был сбит судном.

Новости Мира •   •  5083 просмотра
На носу круизного лайнера, прибывшего в Нью-Йорк, найден мертвый кит

Шпионил для рф за линиями обороны Харькова: задержан рецидивист

Рецидивиста с прокремлевскими взглядами задержала СБУ за шпионаж в пользу России и передачу разведывательных данных об украинских оборонительных позициях и расположении подразделений противовоздушной обороны вокруг Харькова.

Война •   •  5844 просмотра
Шпионил для рф за линиями обороны Харькова: задержан рецидивист

Морская пехота США испытывает оснащенных оружием с ИИ-нацеливанием роботов-собак - СМИ

Командование Сил специальных операций морской пехоты США сейчас оценивает вооруженных роботов-собак.

Новости Мира •   •  4728 просмотра
Морская пехота США испытывает оснащенных оружием с ИИ-нацеливанием роботов-собак - СМИ

Атака рф на Харьков: обновили данные о состоянии 4 пострадавших детей

7 человек, в том числе 4 детей, получили ранения в результате обстрела учебного заведения в Харькове.

Общество •   •  6888 просмотра
Атака рф на Харьков: обновили данные о состоянии 4 пострадавших детей

"Реал" с Андреем Луниным обыграл "Баварию" и вышел в финал, где сыграет с "Боруссией" Дортмунд

Мадридский "Реал" с украинским вратарем Андреем Луниным победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1 и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с дортмундской "Боруссией".

спорт •   •  5355 просмотра
"Реал" с Андреем Луниным обыграл "Баварию" и вышел в финал, где сыграет с "Боруссией" Дортмунд

Количество боевых столкновений на линии фронта выросло в 1,5 раза за сутки: с чем связана активизация россиян

Количество боевых столкновений на Восточном фронте резко возросло с 84 до 146 за сутки, особенно в районе проведения операции Объединенных сил "Хортица", что связано с благоприятными погодными условиями, удлинением светового дня и дедлайнами российской армии.

Война •   •  10018 просмотра
Количество боевых столкновений на линии фронта выросло в 1,5 раза за сутки: с чем связана активизация россиян

Двое погибших, двое раненых: Никополь с самого утра обстреляли россияне

В Никополе Днепропетровской области в результате российского артиллерийского обстрела погибли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 39 и 67 лет получили ранения, были повреждены жилые дома, магазины и объекты инфраструктуры.

Война •   •  10599 просмотра
Двое погибших, двое раненых: Никополь с самого утра обстреляли россияне

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксперты критикуют Национальную академию аграрных наук Украины за постоянные злоупотребления, неэффективное управление земельными ресурсами, унаследованными от советской системы, и отсутствие научной деятельности.

Экономика •   •  36580 просмотра
Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ