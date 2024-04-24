В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

Закон о мобилизации с новыми правками, принятый парламентом и подписанный президентом Украины, вступит в действие уже с 18 мая. В связи с этим в Минобороны подготовили инфографику по основным изменениям, которые касаются как военнослужащих, так и гражданских граждан Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

В ведомстве напомнили о сроках военной службы, условиях и порядке увольнения из Сил обороны, а также о социальной и правовой защите для военных и членов их семей.

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Отдельно в Минобороны напомнили о военно-транспортной обязанности - в частности о возможности изъятия транспорта на нужды Сил обороны.

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Также в ведомстве рассказали о льготах для военных при заключении первого контракта и отсутствии штрафных санкций, пени и процентов за кредиты для членов семей бойцов ВСУ.

Также новый закон о мобилизации предусматривает ряд изменений относительно выплат военным во время длительного лечения. В Минобороны предоставили четкие разъяснения относительно новых норм.

Отдельно в ведомстве также рассказали о том, как меняется порядок предоставления консульских услуг зарубежными дипломатическими учреждениями Украины.

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Также Министерстве рассказали, что новый законопроект о мобилизации обязывает Кабмин ввести обмен данными между реестрами, пересмотреть порядок бронирования и создать электронный кабинет резервиста и военнообязанного.

Напомним

Закон о мобилизации опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 17 апреля, он заработает через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования. То есть новый закон заработает с 18 мая.

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