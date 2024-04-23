Новый закон о мобилизации: ТЦК, вероятно, не успеют обновить данные всех мужчин за 60 дней

Согласно новому закону о мобилизации, всем мужчинам призывного возраста следует в течение 60 дней с начала проведения мобилизации уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), электронный кабинет призывника или территориальные центры комплектования (ТЦК). Однако пока из всех этих вариантов работает только ТЦК, но они, вероятно, не успеют обработать данные всех военнообязанных в определенное законом время. Об этом говорится в материале Texty.org, передает УНН.

Детали

Аналитики подготовили несколько вариантов развития событий, где смоделировали, с какой скоростью бывшие военкоматы должны обновлять данные мужчин, которые туда придут.

ВАЖНО: моделирование основано на приблизительных цифрах из исследования мобилизационного резерва.

Отмечается, что в первом варианте моделирования один ТЦК, при нынешнем количестве приемных часов, должен за час обновить данные для 800 мужчин. Этот вариант, как говорят авторы исследования, нереален.

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В другом варианте, если центры будут работать по 8 часов в течение 60 дней, то за час им придется обновить данные всего лишь 100 военнообязанных. Это более простой вариант, однако все еще невыполнимый.

Отмечается, что согласно данным, Минобороны, в в Украине сейчас работает 178 ТЦК. Если ЦПАУ и электронный кабинет не заработают, ТЦК должны обслужить примерно 7 904 000 человек.

Авторы исследования напоминают, что согласно новому закону все военнообязанные, а это все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, кроме тех, кого сняли с учета, должны прийти в военкомат в течение 60 дней, чтобы уточнить свои данные.

Аналитики смоделировали три сценария, в которых ТЦК принимают граждан в течение большего или меньшего количества часов.

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Сценарий 1

Согласно действующему графику большинство киевских ТЦК принимают граждан только 8 часов в неделю (дважды в неделю с 9:00 до 13:00).

По этому сценарию один среднестатистический украинский ТЦК должен обслуживать примерно 1110 посетителей в день. И регистрировать 693,8 военнообязанных в час (учитывая, что ежедневно у них в среднем всего 1,6 приемного часа).

Сценарий 2

ТЦК будут обновлять данные в течение 40 рабочих часов в неделю, то есть по 8 часов ежедневно, кроме выходных. Тогда нужно будет регистрировать 139 человек в час.

Сценарий 3

ТЦК будут обслуживать граждан по 8 часов ежедневно без выходных в течение 60 дней. В таком случае они должны ставить на учет 93 мужчин в час.

Даже при условии работы без выходных ТЦК не смогут принять всех военнообязанных мужчин. Наиболее вероятный вариант: столкнувшись с колоссальными очередями, значительная часть мужчин не пойдет регистрироваться, ведь это сделать невозможно - пишут авторы исследования.

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В то же время исследователи признают, что не учитывали всех факторов. В частности, ни в одном из сценариев нет варианта обновления данных в ЦПАУ или электронном кабинете, ведь пока неизвестно, как это будет работать.

Кроме того, в моделировании не учитывается, что многим придется ходить в ТЦК не один раз. В качестве примера, чтобы пройти врачебную комиссию следует: прибыть в центр, получить там направление на ВВК или МСЭК, пройти комиссию, и снова вернуться в ТЦК, чтобы предоставить заключение врачей.

Еще одна проблема - государственные учреждения закрываются во время воздушной тревоги. В некоторых регионах центры продолжают работу, игнорируя опасность, а иногда закрываются и прекращают прием граждан.

Авторы исследования отмечают, что государству следовало бы максимально уменьшить количество людей, которые согласно новому закону должны физически появиться в ТЦК.

Скорее всего, парламент будет вынужден внести такие изменения в закон, когда власть увидит коллапс возле ТЦК, спровоцированные этим враждебные информационные кампании и просто эмоциональные сообщения и видео пользователей в соцсетях - уверенные аналитики.

Напомним

Закон о мобилизации опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 17 апреля, он заработает через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования. То есть новый закон заработает с 18 мая.

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