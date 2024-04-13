Минобороны: законопроект о демобилизации уже в работе и будет готов в ближайшие месяцы

Законопроект о демобилизации будет разрабатываться совместно с Минобороны и представителями Генштаба в ближайшие месяцы. Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, пишет УНН.

Готовить этот законопроект будут совместно с Министерством обороны Украины, а также представителями Генштаба. Он уже в работе, и в течение ближайших месяцев появится версия, которая затем попадет в парламент - сказал Лазуткин в эфире телемарафона.

По его словам, акцент был больше на законе о мобилизации, потому что заменить демобилизованных на фронте должны именно подготовленные бойцы.

Напомним

Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязывает лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.