Минобороны: законопроект о демобилизации уже в работе и будет готов в ближайшие месяцы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  125236 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  126597 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  128442 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  150358 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  124704 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136327 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161439 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139699 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134345 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117767 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Звездный лайн-ап и прямая трансляция на YouTube: стартовал масштабный музыкальный фестиваль Coachella

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В торговом центре в Сиднее произошло нападение с ножом: погибли 6 человек, среди пострадавших младенец

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Глава Херсонской ОВА Прокудин прокомментировал попытку покушения на него

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Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"

Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"

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Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для помощи в восстановлении

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Хмельницкая область: вновь созданная Добровольная пожарная команда начала свою работу

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13 апреля: Международный день благодарности растениям, День игры "Эрудит"

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Чесноков обсудил с главой Европейского молодежного фонда поддержку украинской молодежи

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Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  168492 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  213211 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  231595 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  238490 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  277797 просмотра

Минобороны: законопроект о демобилизации уже в работе и будет готов в ближайшие месяцы

Законопроект о демобилизации будет совместно разрабатываться Министерством обороны и представителями Генерального штаба в течение следующих нескольких месяцев, прежде чем он будет подан в парламент.

Война •   •  6611 просмотра
Минобороны: законопроект о демобилизации уже в работе и будет готов в ближайшие месяцы

Звездный лайн-ап и прямая трансляция на YouTube: стартовал масштабный музыкальный фестиваль Coachella

В эту пятницу в США начался масштабный музыкальный фестиваль Coachella, значительная часть которого транслируется в прямом эфире на YouTube.

Культура •   •  4563 просмотра
Звездный лайн-ап и прямая трансляция на YouTube: стартовал масштабный музыкальный фестиваль Coachella

ЕС планирует 1,5 млрд евро помощи Украине в апреле, еще 1,9 млрд евро могут поступить в мае

Европейская комиссия планирует выделить Украине 1,5 миллиарда евро в апреле и, как ожидается, еще 1,9 миллиарда евро в мае, при условии выполнения определенных условий, в рамках 50-миллиардной программы для Украины.

Экономика •   •  8123 просмотра
ЕС планирует 1,5 млрд евро помощи Украине в апреле, еще 1,9 млрд евро могут поступить в мае

В торговом центре в Сиднее произошло нападение с ножом: погибли 6 человек, среди пострадавших младенец

Неизвестный мужчина напал на людей в торговом центре возле пляжа Бонди в Сиднее, Австралия, в результате чего погибло 6 человек, среди пострадавших 9-месячный младенец, и еще несколько человек были ранены, прежде чем нападавшего застрелила полиция.

Новости Мира •   •  9506 просмотра
В торговом центре в Сиднее произошло нападение с ножом: погибли 6 человек, среди пострадавших младенец

Глава Херсонской ОВА Прокудин прокомментировал попытку покушения на него

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факт покушения на него, заявив, что знал о рисках работы в прифронтовом регионе, где ежедневно гибнут и получают ранения мирные жители в результате российских атак.

Война •   •  12693 просмотра
Глава Херсонской ОВА Прокудин прокомментировал попытку покушения на него

Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"

Бывший президент США Дональд Трамп выразил открытость к одобрению республиканцами дополнительной помощи Украине в виде кредита, а не подарка, и призвал Европу предоставить Украине большую финансовую поддержку.

Война •   •  13548 просмотра
Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"

Шольц: нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что быстро стало понятно, что это не будет короткая война, и поставлять оружие и боеприпасы Украине придется еще долго.

Война •   •  13637 просмотра
Шольц: нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы

В оккупированной Керчи сообщили о работе российской ПВО, перекрывали движение по Крымскому мосту

По сообщениям местных телеграм-каналов и СМИ, российские системы противовоздушной обороны работали возле Крымского моста в Керчи, его временно перекрывали для движения транспорта.

Война •   •  13324 просмотра
В оккупированной Керчи сообщили о работе российской ПВО, перекрывали движение по Крымскому мосту

Электроснабжение до сих пор ограничивают в Харьковской области и в Кривом Роге, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

Было ограничено потребление электроэнергии в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге, производство электроэнергии из возобновляемых источников также было ограничено, а излишки электроэнергии передавались в Польшу.

Война •   •  14075 просмотра
Электроснабжение до сих пор ограничивают в Харьковской области и в Кривом Роге, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

Новый закон о мобилизации: министр заявил, что полиция не будет выдавать повестки, это работа ТЦК

Полиция не будет выполнять функции ТЦК, а лишь будет доставлять к ним тех, кто получил повестку и не пришел, согласно новому закону о мобилизации, указано министром внутренних дел Игорем Клименко.

Война •   •  15135 просмотра
Новый закон о мобилизации: министр заявил, что полиция не будет выдавать повестки, это работа ТЦК