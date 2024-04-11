Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449, который вступает в силу через месяц со дня подписания Президентом. УНН приводит основные положения и изменения в законе.

Так, за законопроект о мобилизации проголосовало 283 народных депутатов. Перед этим при рассмотрении поправок к законопроекту нардепы окончательно убрали положение о демобилизации военнослужащих.

В результате принятия законопроекта №10449 автоматически дано поручение Кабмину разработать законопроект о демобилизации военнослужащих.

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что на разработку отдельного законопроекта о демобилизации заложено до восьми месяцев согласно поручению комитета ВР по вопросам национальной безопасности.

Среди основных положений закона о мобилизации, в частности: