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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Киев  •  УНН

11 апреля 2024, 08:21  •  24683 просмотра

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Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязывает лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449, который вступает в силу через месяц со дня подписания Президентом. УНН приводит основные положения и изменения в законе.

Так, за законопроект о мобилизации проголосовало 283 народных депутатов. Перед этим при рассмотрении поправок к законопроекту нардепы окончательно убрали положение о демобилизации военнослужащих.

В результате принятия законопроекта №10449  автоматически дано поручение Кабмину разработать законопроект о демобилизации военнослужащих.

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что на разработку отдельного законопроекта о демобилизации заложено до восьми месяцев согласно поручению комитета ВР по вопросам национальной безопасности.

Среди основных положений закона о мобилизации, в частности:

  • Признанные ограниченно годными должны повторно прийти ВЛК.
  • Те, кто получил II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), должны пройти повторный медосмотр для определения годности к службе.
  • Относительно консульских услуг за рубежом, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, телефону или через е-кабинет.
  • Ограничение права управления авто для уклонистов от военной службы.
  • Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет осуществлять фото и видеофиксацию.
  • Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ.
  • Демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу).
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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