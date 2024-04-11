Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
Киев • УНН
Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязывает лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449, который вступает в силу через месяц со дня подписания Президентом. УНН приводит основные положения и изменения в законе.
Так, за законопроект о мобилизации проголосовало 283 народных депутатов. Перед этим при рассмотрении поправок к законопроекту нардепы окончательно убрали положение о демобилизации военнослужащих.
В результате принятия законопроекта №10449 автоматически дано поручение Кабмину разработать законопроект о демобилизации военнослужащих.
Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что на разработку отдельного законопроекта о демобилизации заложено до восьми месяцев согласно поручению комитета ВР по вопросам национальной безопасности.
Среди основных положений закона о мобилизации, в частности:
- Признанные ограниченно годными должны повторно прийти ВЛК.
- Те, кто получил II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), должны пройти повторный медосмотр для определения годности к службе.
- Относительно консульских услуг за рубежом, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, телефону или через е-кабинет.
- Ограничение права управления авто для уклонистов от военной службы.
- Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет осуществлять фото и видеофиксацию.
- Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ.
- Демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу).
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
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