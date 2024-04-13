Новый закон о мобилизации: министр заявил, что полиция не будет выдавать повестки, это работа ТЦК
Киев • УНН
Полиция не будет выполнять функции ТЦК, а лишь будет доставлять к ним тех, кто получил повестку и не пришел, согласно новому закону о мобилизации, указано министром внутренних дел Игорем Клименко.
Согласно новому закону о мобилизации полиция не будет выполнять функции ТЦК, только будет доставлять уклонистов в территориальные центры комплектования. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью в рамках Конгресса местных и региональных властей 12 апреля, пишет УНН.
Детали
По словам министра, по новому закону о мобилизации для полиции ничего не изменится и функции ТЦК они выполнять не будут.
"Полиция имеет запросы от территориальных центров комплектования, по розыску лиц, которые получили повестку, но не пришли в ТЦК. Конечно, полиция, получив такое сообщение, разыскивает такое лицо, и потом мы его приводим в ТЦК для установления, почему этот гражданин не пришел", - сказал Клименко.
Также он прокомментировал, будет ли выдача повесток полицией.
"Полиция не будет выдавать повестки, это чисто работа ТЦК", - указал министр.
Клименко добавил, что теперь любая проверка документов у граждан сотрудниками полиции, а именно тех документов, которые определяют наличие брони или наличие прописного свидетельства, будут фиксироваться на видеокамеру.
Напомним
Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязывает лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.
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