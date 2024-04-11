Законопроект о мобилизации: за неявку в ТЦК будут лишать права управления автомобилями

Мобилизационный законопроект, который был принят Верховной Радой, предусматривает, что всех военнообязанных, которые не явились по требованию в ТЦК, лишат права управления транспортными средствами. ТЦК будет обращаться в суд, который будет накладывать такие "санкции", но для того, чтобы ограничить уклониста в праве управлять авто, ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в ТЦК полицией. Об этом говорится в законопроекте №10449, пишет УНН.

Детали

Согласно законопроекту, руководитель ТЦК обращается в полицию по осуществлению административного задержания и доставки военнообязанного в территориальный центр комплектования за неявку на вызов ТЦК, непрохождение медицинского осмотра, не уточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней и нарушение законодательства о мобилизации.

"В случае получения письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, его руководитель в течение пяти дней со дня получения такого ответа направляет этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу его местонахождения, места жительства или пребывания требование о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом", - говорится в законопроекте.

Днем вручения повестки считается:

день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, сообщенной этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки;



день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, зарегистрированных в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило территориальному центру комплектования



В документе указывается, что если военнообязанный добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК, то руководитель ТЦК обращается в суд с исковым заявлением в суд с исковым заявлением о применении временного ограничения в праве управления транспортным средством для военнообязанного.

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Иск, в котором указываются наименование суда, наименование истца, фамилия, имя и отчество военнообязанного, содержание требований и изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования и т.д., должен подаваться в течение 30 дней.

Но суд может отказать в удовлетворении заявленных ТЦК требований в случае, если центр комплектования не докажет существование обстоятельств и принятия мер:

невыполнение лицом во время мобилизации обязанностей;

невозможность осуществить административное задержание и доставку военнообязанного в ТЦК полицией;



вручение такому лицу требования ТЦК о выполнении обязанности военнообязанным, резервистом соответственно;



Суд также отказывает в удовлетворении требования об ограничении в праве управления транспортным средством, если:

установление такого ограничения лишает лицо основного законного источника средств к существованию;

лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.



Апелляционные жалобы могут быть поданы в течение 15 дней со дня провозглашения решения.



Отметим, что законопроект предусматривает только ограничения на право управления транспортным средством. В первой редакции законопроекта предусматривались временные ограничения права выезда за границу и наложение ареста на средства и другие ценности физического лица, но такие нормы были исключены ко второму чтению.

Напомним

Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязывает лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.