Парламент обязал правительство подготовить законопроект о ротации и обеспечить доплаты бойцам на передовой

Парламент принял постановление, которое обязывает правительство поддержать постановление о доплатах для бойцов Сил обороны на передовой и подготовить законопроект о ротации. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

По его словам, соответствующее постановление поддержал 321 народный избранник.

Парламент принял постановление, которое обязывает Правительство: Одобрить постановление о 70 тыс для тех, кто на передовой (выполняющих боевые задачи) и в ближайшее время внести законопроект о ротации. "ЗА" - 321

- говорится в заметке.

Напомним

В феврале в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы" (№11012), которым предусмотрены доплаты и льготы для военных ВСУ.