Парламент обязал правительство подготовить законопроект о ротации и обеспечить доплаты бойцам на передовой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
verkhovna-radaВерховная Рада
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  93299 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  135931 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  131072 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  129723 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116351 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  95330 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115661 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115534 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114495 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108230 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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5 апреля 2024, 10:51  •  409576 просмотра

Парламент обязал правительство подготовить законопроект о ротации и обеспечить доплаты бойцам на передовой

Парламент принял постановление, обязывающее правительство обеспечить дополнительные выплаты в размере 70 000 солдатам на передовой и подготовить законопроект о ротации военнослужащих, за что проголосовал 321 депутат.

Война •   •  10679 просмотра
Парламент обязал правительство подготовить законопроект о ротации и обеспечить доплаты бойцам на передовой

"Геноцид и экоцид. Не замечать этого нельзя": в ОП отреагировали на атаку россии на ТЭС

Российские обстрелы ТЭС являются войной с гражданским населением и не могут быть проигнорированы демократическим миром, заявили в Офисе Президента.

Война •   •  11710 просмотра
"Геноцид и экоцид. Не замечать этого нельзя": в ОП отреагировали на атаку россии на ТЭС

В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве, Украина, прогремели взрывы на фоне предупреждений о ракетной угрозе для Николаевской и Херсонской областей.

Общество •   •  12879 просмотра
В Николаеве прогремели взрывы

Франция готовится к морской войне с противником, который ее "хочет уничтожить" - Politico

Франция готовит свои военно-морские силы к войне против врага, который хочет ее уничтожить, смещая акцент с предыдущих миссий, таких как перехват наркоторговцев и незаконный вылов рыбы.

Новости Мира •   •  10313 просмотра
Франция готовится к морской войне с противником, который ее "хочет уничтожить" - Politico

Разрушена Трипольская ТЭС из-за ракетного удара рф

Российский ракетный удар полностью разрушил Трипольскую тепловую электростанцию в Киевской области во время массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля.

Война •   •  11511 просмотра
Разрушена Трипольская ТЭС из-за ракетного удара рф

Парламент поддержал за основу законопроект о перезагрузке БЭБ

Украинский парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности, который предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников и предоставление международным партнерам решающего голоса в процессе отбора.

Экономика •   •  12892 просмотра
Парламент поддержал за основу законопроект о перезагрузке БЭБ

Кулеба о Patriot: если бы провели одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро

Украина остается единственной страной, которая подверглась баллистическим ракетным атакам: за ночь россия выпустила шесть баллистических ракет из 80 в целом ракет и беспилотников по критически важным объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Война •   •  12107 просмотра
Кулеба о Patriot: если бы провели одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро

Пожарные частично потушили пожар на инфраструктурном объекте Киевщины, водоотводные сети и свет восстановлены

Российская атака на энергетический объект в Киевской области вызвала пожар, который пожарные частично потушили, восстановив водо- и электроснабжение без жертв.

Война •   •  15971 просмотра
Пожарные частично потушили пожар на инфраструктурном объекте Киевщины, водоотводные сети и свет восстановлены

Массированными атаками на энергетику рф пробует "догнать" то, что не удалось зимой - ГУР

россия наносит массированные атаки на гражданскую инфраструктуру и энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать неудачные атаки, которые должны были быть зимой.

Война •   •  15058 просмотра
Массированными атаками на энергетику рф пробует "догнать" то, что не удалось зимой - ГУР

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Депутат Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" Геннадий Мазур, который по совместительству является профессором кафедры управления и администрирования Винницкой академии непрерывного образования, это яркий пример необходимости коренного реформирования системы высших учебных заведений в Украине.

Общество •   •  77523 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру