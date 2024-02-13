У Раді зареєстрували законопроєкт про нові доплати та пільги військовим

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби" (№11012), яким передбачено доплати і пільги для військових ЗСУ. Про це на фейсбук-сторінці повідомив ініціатор проєкту закону, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко, передає УНН.

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Майбутнє України сьогодні залежить від сильної і боєздатної армії. Маємо подбати про те, щоб досвідчені й професійні воїни, які стоять на захисті держави, хотіли залишитися у лавах Сил оборони навіть після отримання права на демобілізацію чи завершення контракту. А призовники – пройшли належну підготовку до служби у війську

Він підкреслив, що Україні необхідна трансформація "від армії мобілізованих - до армії професійних мотивованих військовослужбовців". Для цього, на його переконання, українським захисникам потрібна дієва та прогнозована система доплат, пільг і гарантій.

У центрі уваги - безпосередні учасники бойових дій. Саме тому я запускаю дискусію, і пропоную відповідні зміни до законодавства. Буду закликати колег підтримати в першому читанні законопроєкт №11012 та надати свої пропозиції до другого

Костенко сподівається, що до дискусії навколо законопроєкту приєднаються представники Кабінету міністрів і Офісу президента.

Такі питання повинні обʼєднувати всі політичні сили. Мою ініціативу вже підтримало більш як 70 народних депутатів із різних фракцій. Тому закликатиму всіх представників різних гілок влади зробити це питання одним із пріоритетних, попрацювати разом, і нарешті ухвалити закон для тих, хто "на нулі та в посадках