В Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным
Киев • УНН
Законопроект предлагает дополнительные выплаты и льготы для украинских военнослужащих, чтобы мотивировать их к длительной службе и построению профессиональной армии.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы" (№11012), которым предусмотрены доплаты и льготы для военных ВСУ. Об этом на фейсбук-странице сообщил инициатор проекта закона, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает УНН.
Детали
Будущее Украины сегодня зависит от сильной и боеспособной армии. Мы должны позаботиться о том, чтобы опытные и профессиональные воины, которые стоят на защите государства, хотели остаться в рядах Сил обороны даже после получения права на демобилизацию или завершения контракта. А призывники - прошли надлежащую подготовку к службе в армии
Он подчеркнул, что Украине необходима трансформация "от армии мобилизованных - к армии профессионально мотивированных военнослужащих". Для этого, по его убеждению, украинским защитникам нужна действенная и прогнозируемая система доплат, льгот и гарантий.
В центре внимания - непосредственные участники боевых действий. Именно поэтому я запускаю дискуссию, и предлагаю соответствующие изменения в законодательство. Буду призывать коллег поддержать в первом чтении законопроект №11012 и предоставить свои предложения ко второму
Костенко надеется, что к дискуссии вокруг законопроекта присоединятся представители Кабинета министров и Офиса президента.
Такие вопросы должны объединять все политические силы. Мою инициативу уже поддержали более 70 народных депутатов из разных фракций. Поэтому буду призывать всех представителей разных ветвей власти сделать этот вопрос одним из приоритетных, поработать вместе, и наконец принять закон для тех, кто "на нуле и в посадках
В Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным
Законопроект предлагает дополнительные выплаты и льготы для украинских военнослужащих, чтобы мотивировать их к длительной службе и построению профессиональной армии.
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