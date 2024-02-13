В Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы" (№11012), которым предусмотрены доплаты и льготы для военных ВСУ. Об этом на фейсбук-странице сообщил инициатор проекта закона, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает УНН.

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Будущее Украины сегодня зависит от сильной и боеспособной армии. Мы должны позаботиться о том, чтобы опытные и профессиональные воины, которые стоят на защите государства, хотели остаться в рядах Сил обороны даже после получения права на демобилизацию или завершения контракта. А призывники - прошли надлежащую подготовку к службе в армии отметил Костенко.

Он подчеркнул, что Украине необходима трансформация "от армии мобилизованных - к армии профессионально мотивированных военнослужащих". Для этого, по его убеждению, украинским защитникам нужна действенная и прогнозируемая система доплат, льгот и гарантий.

В центре внимания - непосредственные участники боевых действий. Именно поэтому я запускаю дискуссию, и предлагаю соответствующие изменения в законодательство. Буду призывать коллег поддержать в первом чтении законопроект №11012 и предоставить свои предложения ко второму отметил он.

Костенко надеется, что к дискуссии вокруг законопроекта присоединятся представители Кабинета министров и Офиса президента.