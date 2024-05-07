Посилення відповідальності за ухилення від мобілізації: Рада найближчим часом розгляне законопроєкт у другому читанні
Київ • УНН
Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт, який збільшує штрафи за ухилення від мобілізації - від 3400 до 25 500 грн залежно від порушення та того, чи відбулося воно в особливий період.
Верховна Рада планує на найближчому засіданні розглянути у другому читанні урядовий законопроєкт про відповідальність за ухилення від мобілізації. Про це пише УНН з посиланням на проєкт засідання ВР та картку законопроєкту №10379.
Деталі
Законопроєкт передбачає посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Зокрема, порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку передбачатиме штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень. За повторне порушення протягом року штраф становитиме від 5100 до 8500 гривень.
Однак, за таке порушення, вчинене у особливий період, штрафи будуть встановлюватися на рівні від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень.
Також передбачатиметься покарання за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За таке порушення пропонується штрафувати від 5100 до 8500 гривень, а за повторне порушення - від 8500 до 11,9 тис. гривень.
В особливий період такі штрафи будуть сягати від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень.
Зазначається, що штрафи будуть накладатися упродовж року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше, як через три місяці з моменту виявлення правопорушення.
Нагадаємо
Наприкінці грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, а також мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
У квітні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про відповідальність за ухилення від мобілізації. Тоді була схвалена урядова версія, яка мала багато жорстоких норм, які були змінені комітетом до другого читання.