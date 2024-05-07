Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении
Киев • УНН
Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который увеличивает штрафы за уклонение от мобилизации - от 3400 до 25 500 грн в зависимости от нарушения и того, произошло ли оно в особый период.
Верховная Рада планирует на ближайшем заседании рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект заседания ВР и карточку законопроекта №10379.
Детали
Законопроект предусматривает усиление ответственности за уклонение от мобилизации. В частности, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета будет предусматривать штраф в размере от 3400 до 5100 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф составит от 5100 до 8500 гривен.
Однако, за такое нарушение, совершенное в особый период, штрафы будут устанавливаться на уровне от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. гривен.
Также будет предусматриваться наказание за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За такое нарушение предлагается штрафовать от 5100 до 8500 гривен, а за повторное нарушение - от 8500 до 11,9 тыс. гривен.
В особый период такие штрафы будут достигать от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. гривен.
Отмечается, что штрафы будут накладываться в течение года с момента совершения правонарушения, но не позднее, чем через три месяца с момента выявления правонарушения.
Напомним
В конце декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об усилении ответственности за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, а также мобилизационной подготовке и мобилизации.
В апреле Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации. Тогда была одобрена правительственная версия, которая имела много жестоких норм, которые были изменены комитетом ко второму чтению.
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