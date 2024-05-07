Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении

Верховная Рада планирует на ближайшем заседании рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект заседания ВР и карточку законопроекта №10379.

Детали

Законопроект предусматривает усиление ответственности за уклонение от мобилизации. В частности, нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета будет предусматривать штраф в размере от 3400 до 5100 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф составит от 5100 до 8500 гривен.

Однако, за такое нарушение, совершенное в особый период, штрафы будут устанавливаться на уровне от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. гривен.

Также будет предусматриваться наказание за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За такое нарушение предлагается штрафовать от 5100 до 8500 гривен, а за повторное нарушение - от 8500 до 11,9 тыс. гривен.

В особый период такие штрафы будут достигать от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. гривен.

Отмечается, что штрафы будут накладываться в течение года с момента совершения правонарушения, но не позднее, чем через три месяца с момента выявления правонарушения.

Напомним

В конце декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об усилении ответственности за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, а также мобилизационной подготовке и мобилизации.

В апреле Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации. Тогда была одобрена правительственная версия, которая имела много жестоких норм, которые были изменены комитетом ко второму чтению.