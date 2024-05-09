Посилення відповідальності за ухилення від мобілізації: Рада ухвалила законопроєкт
Київ • УНН
Парламент проголосував за ухвалення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням мобілізації, 256 голосами "за", прибравши багато негативних положень і пом'якшивши покарання, як і обіцяв комітет.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10379 про зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням мобілізації, пом'якшивши і прибравши багато негативних положень, повідомив у четвер народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
Парламент проголосував в цілому №10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. За - 256. Об'єктивно, всі зміни які обіцяв комітет внести про пом'якшення - зробили. Багато негативних норм прибрали
Деталі
Як повідомлялося, законопроєкт передбачає посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Зокрема, як передбачалося, порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку передбачатиме штраф від 3400 до 5100 гривень. За повторне порушення протягом року штраф становитиме від 5100 до 8500 гривень.
Однак, за таке порушення, вчинене у особливий період, штрафи, як передбачалося, будуть встановлюватися на рівні від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень.
Також передбачатиметься покарання за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За таке порушення пропонується штрафувати від 5100 до 8500 гривень, а за повторне порушення - від 8500 до 11,9 тис. гривень.
В особливий період такі штрафи будуть сягати від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень.
Зазначається, що штрафи будуть накладатися упродовж року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше, як через три місяці з моменту виявлення правопорушення.
У порівняльній таблиці до другого читання законопроєкту вказано, що у назві слова "та Кримінального кодексу України" було запропоновано виключити. Коригування назви проєкту, як зазначається, зумовлено пропозицією виключити передбачені у ньому зміни до ст. 336 Кримінального кодексу України.
У Міноборони розповіли про головні зміни, які передбачає закон про мобілізацію24.04.24, 14:46 • 14842 перегляди