Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"

Министерство обороны сталкивается с существенными финансовыми и кадровыми вызовами, которые влияют на дальнейшее планирование финансового обеспечения военных, заявил новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.

Федоров подчеркнул, что решения об увеличении выплат военным должны приниматься только после анализа имеющегося капитала и возможностей.

Нам нужно сначала разобраться с капиталом, который сегодня уже есть в Вооруженных Силах и вообще в Силах обороны, и после этого уже прогнозировать дальнейшие действия — как мы будем увеличивать финансовое обеспечение, когда мы его будем увеличивать, каким именно категориям будем увеличивать