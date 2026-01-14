Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
10:05 • 3150 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 6638 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52 • 8642 просмотра
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
06:55 • 11894 просмотра
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО
13 января, 19:36 • 37833 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 37012 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 33306 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 34481 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 54030 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 28786 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.5м/с
79%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИPhotoVideo14 января, 01:53 • 22675 просмотра
В ЦПД предупредили о новых схемах взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения14 января, 02:27 • 12924 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?07:00 • 17818 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo07:43 • 11825 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК09:19 • 5532 просмотра
публикации
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?07:00 • 17925 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 37825 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 54026 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 45268 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 77724 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожская область
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 19481 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 54383 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 47499 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 52371 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 53834 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Х-101

Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Министр обороны Михаил Федоров заявил о существенных финансовых и кадровых вызовах, влияющих на планирование выплат военным. Решения об увеличении выплат будут приниматься после анализа имеющегося капитала.

Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"

Министерство обороны сталкивается с существенными финансовыми и кадровыми вызовами, которые влияют на дальнейшее планирование финансового обеспечения военных, заявил новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

Федоров подчеркнул, что решения об увеличении выплат военным должны приниматься только после анализа имеющегося капитала и возможностей.

Нам нужно сначала разобраться с капиталом, который сегодня уже есть в Вооруженных Силах и вообще в Силах обороны, и после этого уже прогнозировать дальнейшие действия — как мы будем увеличивать финансовое обеспечение, когда мы его будем увеличивать, каким именно категориям будем увеличивать

- подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас Министерство обороны сталкивается с существенными финансовыми и кадровыми вызовами, которые влияют на дальнейшее планирование.

Я не хочу быть популистом — хочу быть реалистом. Министерство обороны с минус 300 миллиардов (гривен — ред.), двумя миллионами украинцев, которые находятся в розыске и 200 тысяч в СЗЧ

- говорит Федоров.

Напомним

Верховная Рада Украины назначила Михаила Федорова на должность министра обороны. За соответствующее постановление проголосовали 277 народных депутатов.

Алла Киосак

ОбществоЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины