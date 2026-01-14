Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"
Киев • УНН
Министр обороны Михаил Федоров заявил о существенных финансовых и кадровых вызовах, влияющих на планирование выплат военным. Решения об увеличении выплат будут приниматься после анализа имеющегося капитала.
Министерство обороны сталкивается с существенными финансовыми и кадровыми вызовами, которые влияют на дальнейшее планирование финансового обеспечения военных, заявил новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.
Детали
Федоров подчеркнул, что решения об увеличении выплат военным должны приниматься только после анализа имеющегося капитала и возможностей.
Нам нужно сначала разобраться с капиталом, который сегодня уже есть в Вооруженных Силах и вообще в Силах обороны, и после этого уже прогнозировать дальнейшие действия — как мы будем увеличивать финансовое обеспечение, когда мы его будем увеличивать, каким именно категориям будем увеличивать
По его словам, сейчас Министерство обороны сталкивается с существенными финансовыми и кадровыми вызовами, которые влияют на дальнейшее планирование.
Я не хочу быть популистом — хочу быть реалистом. Министерство обороны с минус 300 миллиардов (гривен — ред.), двумя миллионами украинцев, которые находятся в розыске и 200 тысяч в СЗЧ
Напомним
Верховная Рада Украины назначила Михаила Федорова на должность министра обороны. За соответствующее постановление проголосовали 277 народных депутатов.