Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"
Київ • УНН
Міністр оборони Михайло Федоров заявив про суттєві фінансові та кадрові виклики, що впливають на планування виплат військовим. Рішення про збільшення виплат ухвалюватимуться після аналізу наявного капіталу.
Міністерство оборони має суттєві фінансові та кадрові виклики, які впливають на подальше планування фінансового забезпечення військових, заявив новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.
Деталі
Федоров наголосив, що рішення щодо збільшення виплат військовим мають ухвалюватися лише після аналізу наявного капіталу та можливостей.
Нам потрібно спершу розібратися з капіталом, який сьогодні є вже в Збройних Силах і взагалі в Силах оборони, і після цього вже прогнозувати подальші дії - як ми будемо збільшувати фінансове забезпечення, коли ми його будемо збільшувати, яким саме категоріям будемо збільшувати
За його словами, наразі Міністерство оборони має суттєві фінансові та кадрові виклики, які впливають на подальше планування.
Я не хочу бути популістом - хочу бути реалістом. Міністерство оборони з мінус 300 мільярдів (гривень - ред.), двома мільйонами українців, які знаходяться в розшуку і 200 тисяч в СЗЧ
Нагадаємо
Верховна Рада України призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони. За відповідну постанову проголосували 277 народних депутатів.