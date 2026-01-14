Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"

$43.180.08
Ексклюзив
10:05 • 3152 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 6638 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 8642 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 11894 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 37833 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 37012 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 33306 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 34481 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 54030 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 28786 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo14 січня, 01:53 • 22675 перегляди
У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення14 січня, 02:27 • 12924 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 17818 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo07:43 • 11825 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК09:19 • 5532 перегляди
Публікації
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 17931 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 37830 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 54029 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 45270 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 77726 перегляди
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 19484 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 54386 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 47502 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 52374 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 53835 перегляди
Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Міністр оборони Михайло Федоров заявив про суттєві фінансові та кадрові виклики, що впливають на планування виплат військовим. Рішення про збільшення виплат ухвалюватимуться після аналізу наявного капіталу.

Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"

Міністерство оборони має суттєві фінансові та кадрові виклики, які впливають на подальше планування фінансового забезпечення військових, заявив новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

Деталі

Федоров наголосив, що рішення щодо збільшення виплат військовим мають ухвалюватися лише після аналізу наявного капіталу та можливостей.

Нам потрібно спершу розібратися з капіталом, який сьогодні є вже в Збройних Силах і взагалі в Силах оборони, і після цього вже прогнозувати подальші дії - як ми будемо збільшувати фінансове забезпечення, коли ми його будемо збільшувати, яким саме категоріям будемо збільшувати

- наголосив посадовець.

За його словами, наразі Міністерство оборони має суттєві фінансові та кадрові виклики, які впливають на подальше планування.

Я не хочу бути популістом - хочу бути реалістом. Міністерство оборони з мінус 300 мільярдів (гривень - ред.), двома мільйонами українців, які знаходяться в розшуку і 200 тисяч в СЗЧ

- каже Федоров.

Нагадаємо

Верховна Рада України призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони. За відповідну постанову проголосували 277 народних депутатів.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Збройні сили України