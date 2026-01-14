Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"

Міністерство оборони має суттєві фінансові та кадрові виклики, які впливають на подальше планування фінансового забезпечення військових, заявив новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

Федоров наголосив, що рішення щодо збільшення виплат військовим мають ухвалюватися лише після аналізу наявного капіталу та можливостей.

Нам потрібно спершу розібратися з капіталом, який сьогодні є вже в Збройних Силах і взагалі в Силах оборони, і після цього вже прогнозувати подальші дії - як ми будемо збільшувати фінансове забезпечення, коли ми його будемо збільшувати, яким саме категоріям будемо збільшувати