Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвоката

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:00 • 40 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 4968 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 13866 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 25144 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 31096 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 66323 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 76729 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 39131 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 34845 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 54148 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США в Радбезі ООН погрожують рішучими діями проти Ірану, а рф єдина, хто підтримала Тегеран16 січня, 00:11 • 6856 перегляди
Нафта різко подешевшала: ринок заспокоївся після відмови США від удару по Ірану16 січня, 00:25 • 10752 перегляди
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo04:12 • 3694 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto04:55 • 9742 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto05:20 • 5452 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 18930 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 51351 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 66325 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 76729 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 64370 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Керолайн Левітт
Ніколас Мадуро
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 12628 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 25167 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 46717 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 80314 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 71097 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The New York Times
Truth Social

Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвоката

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Як зазначила Бекало, крім застосунку “Резерв+” дізнатися про наявність відомостей щодо розшуку з метою доставлення до ТЦК та СП можна безпосередньо подавши відповідний письмовий запит до відділу Національної поліції з проханням надати інформацію.

Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвоката

"Розшук" ТЦК та СП не є "класичним" розшуком, а йдеться лише про адміністративну процедуру доставлення працівниками Національної поліції до ТЦК та СП. У коментарі УНН адвокат Марина Бекало пояснила, як можна дізнатися про наявність "розшуку", хто має право на примусове доставлення осіб до ТЦК, у яких випадках особу вносять до баз МВС, та за яких умов її можуть зняти з "розшуку".

Як дізнатися про "розшук ТЦК"

Як зазначила Бекало, крім застосунку "Резерв+" дізнатися про наявність відомостей щодо розшуку з метою доставлення до ТЦК та СП можна безпосередньо подавши відповідний письмовий запит до відділу Національної поліції з проханням надати інформацію. 

Це є правом, передбаченим законом України "Про звернення громадян" та законом України "Про доступ до публічної інформації". Виключно органи національної поліції за спеціальним повідомленням ТЦК та СП мають повноваження доставляти громадян, які вчинили адміністративні правопорушення за ст. 210, 210-1 КУпАП  до ТЦК та СП  для складення протоколів про адміністративні правопорушення 

- зазначила Бекало. 

"Розшук ТЦК в "Резерв+"

Зазначимо, у травні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10379, яким передбачається посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Зокрема, як передбачалося, порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку передбачатиме штраф від 3400 до 5100 гривень.

За повторне порушення протягом року штраф становитиме від 5100 до 8500 гривень.

Однак, за таке порушення, вчинене у особливий період, штрафи, як передбачалося, будуть встановлюватися на рівні від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень.

Також передбачатиметься покарання за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За таке порушення пропонується штрафувати від 5100 до 8500 гривень, а за повторне порушення - від 8500 до 11,9 тис. гривень.

В особливий період такі штрафи будуть сягати від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень.

Посилення відповідальності за ухилення від мобілізації: Рада ухвалила законопроєкт09.05.24, 10:35 • 20449 переглядiв

Як відбувається процедура оголошення людини у розшук

Адвокат зазнає, що це не є "класичним" розшуком. 

Розшук - це є слідчо-оперативні заходи щодо пошуку підозрюваної у вчиненні злочину особи, про що виноситься окрема постанова, органом досудового розслідування та відповідні відомості  вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. ТЦК та СП подають до органів Національної поліції звернення встановленої форми щодо доставлення військовозобов’язаних громадян до ТЦК та СП у разі вчинення ними  адміністративних правопорушень у вигляді порушення правил військового обліку або неприбуття за повісткою або інші порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Метою такого затримання та доставлення до ТЦК та СП є складання протоколу про адміністративне правопорушення 

- зазначає Бекало. 

Вона каже, що вказане звернення ТЦК та СП є обов’язком для поліції щодо здійснення адміністративного затримання такої особи та доставлення її до ТЦК та СП. Відомості про особу потрапляють до відповідних баз даних МВС.

Доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий строк. Після реалізації такого затримання (тобто, доставлення до ТЦК та СП) звернення ТЦК та СП буде вважатися виконаним, а отже є підставою для припинення здійснення адміністративного затримання для доставлення до ТЦК та СП. При зверненні до МВС, ТЦК та СП в повідомленні для доставлення правопорушника має зазначити підстави здійснення таких примусових заходів: це порушення правил військового обліку або порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Більш детально надати інформацію в чому саме полягало правопорушення може надати лише ТЦК та СП (неявка за повісткою, не проходження ВЛК тощо) за письмовим запитом або безпосередньо в ТЦК та СП 

- додає адвокатка. 

Резерв+ розширює функціонал: будуть доступні сповіщення про паперові повістки поштою06.01.26, 20:12 • 5093 перегляди

Адвотка наголошує, що отже, виключно органи поліції мають повноваження доставити особу до ТЦК та СП, таких повноважень немає у ТЦК та СП, а тому, дії "насильницького характеру деяких представників ТЦК та СП щодо затримання особи та доставлення до ТЦК та СП є незаконними".

Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"14.01.26, 13:20 • 10122 перегляди

Способи зняття з "розшуку"

Бекало наголошує, що сам факт сплати адміністративного штрафу, що став причиною оголошення особи у розшук, не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК та СП (для проходження ВЛК чи оновлення персональних даних). 

А тому, з "розшуку" таку особу не знімають. Лише у разі прибуття особи, яка притягується до адміністративної відповідальності до ТЦК та СП, шляхом примусового доставлення чи добровільного прибуття, щодо такої особи видаляються відомості із інформаційних систем МВС щодо примусового доставлення до ТЦК та СП", - резюмувала адвокатка. 

Чистий "Резерв+"

Без черг у ТЦК: у "Резерв+" тепер можна сплатити штрафи11.07.25, 13:15 • 2910 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
ТЦК та СП
Національна поліція України
Міністерство внутрішніх справ України
Верховна Рада України
Україна