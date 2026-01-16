Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвоката

"Розшук" ТЦК та СП не є "класичним" розшуком, а йдеться лише про адміністративну процедуру доставлення працівниками Національної поліції до ТЦК та СП. У коментарі УНН адвокат Марина Бекало пояснила, як можна дізнатися про наявність "розшуку", хто має право на примусове доставлення осіб до ТЦК, у яких випадках особу вносять до баз МВС, та за яких умов її можуть зняти з "розшуку".

Як дізнатися про "розшук ТЦК"

Як зазначила Бекало, крім застосунку "Резерв+" дізнатися про наявність відомостей щодо розшуку з метою доставлення до ТЦК та СП можна безпосередньо подавши відповідний письмовий запит до відділу Національної поліції з проханням надати інформацію.

Це є правом, передбаченим законом України "Про звернення громадян" та законом України "Про доступ до публічної інформації". Виключно органи національної поліції за спеціальним повідомленням ТЦК та СП мають повноваження доставляти громадян, які вчинили адміністративні правопорушення за ст. 210, 210-1 КУпАП до ТЦК та СП для складення протоколів про адміністративні правопорушення - зазначила Бекало.

"Розшук ТЦК в "Резерв+"

Зазначимо, у травні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10379, яким передбачається посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Зокрема, як передбачалося, порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку передбачатиме штраф від 3400 до 5100 гривень.

За повторне порушення протягом року штраф становитиме від 5100 до 8500 гривень.

Однак, за таке порушення, вчинене у особливий період, штрафи, як передбачалося, будуть встановлюватися на рівні від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень.

Також передбачатиметься покарання за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За таке порушення пропонується штрафувати від 5100 до 8500 гривень, а за повторне порушення - від 8500 до 11,9 тис. гривень.

В особливий період такі штрафи будуть сягати від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень.

Як відбувається процедура оголошення людини у розшук

Адвокат зазнає, що це не є "класичним" розшуком.

Розшук - це є слідчо-оперативні заходи щодо пошуку підозрюваної у вчиненні злочину особи, про що виноситься окрема постанова, органом досудового розслідування та відповідні відомості вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. ТЦК та СП подають до органів Національної поліції звернення встановленої форми щодо доставлення військовозобов’язаних громадян до ТЦК та СП у разі вчинення ними адміністративних правопорушень у вигляді порушення правил військового обліку або неприбуття за повісткою або інші порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Метою такого затримання та доставлення до ТЦК та СП є складання протоколу про адміністративне правопорушення - зазначає Бекало.

Вона каже, що вказане звернення ТЦК та СП є обов’язком для поліції щодо здійснення адміністративного затримання такої особи та доставлення її до ТЦК та СП. Відомості про особу потрапляють до відповідних баз даних МВС.

Доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий строк. Після реалізації такого затримання (тобто, доставлення до ТЦК та СП) звернення ТЦК та СП буде вважатися виконаним, а отже є підставою для припинення здійснення адміністративного затримання для доставлення до ТЦК та СП. При зверненні до МВС, ТЦК та СП в повідомленні для доставлення правопорушника має зазначити підстави здійснення таких примусових заходів: це порушення правил військового обліку або порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Більш детально надати інформацію в чому саме полягало правопорушення може надати лише ТЦК та СП (неявка за повісткою, не проходження ВЛК тощо) за письмовим запитом або безпосередньо в ТЦК та СП - додає адвокатка.

Адвотка наголошує, що отже, виключно органи поліції мають повноваження доставити особу до ТЦК та СП, таких повноважень немає у ТЦК та СП, а тому, дії "насильницького характеру деяких представників ТЦК та СП щодо затримання особи та доставлення до ТЦК та СП є незаконними".

Способи зняття з "розшуку"

Бекало наголошує, що сам факт сплати адміністративного штрафу, що став причиною оголошення особи у розшук, не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК та СП (для проходження ВЛК чи оновлення персональних даних).

А тому, з "розшуку" таку особу не знімають. Лише у разі прибуття особи, яка притягується до адміністративної відповідальності до ТЦК та СП, шляхом примусового доставлення чи добровільного прибуття, щодо такої особи видаляються відомості із інформаційних систем МВС щодо примусового доставлення до ТЦК та СП", - резюмувала адвокатка.

