Резерв+ розширює функціонал: будуть доступні сповіщення про паперові повістки поштою

Київ • УНН

 • 108 перегляди

У застосунку Резерв+ з'явилася можливість отримувати сповіщення про відправлення ТЦК паперової повістки поштою. Це інформаційне повідомлення, яке не є врученням повістки, і його можна ввімкнути або вимкнути за бажанням.

Резерв+ розширює функціонал: будуть доступні сповіщення про паперові повістки поштою

У застосунку Резерв+ будуть доступні сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Сповіщення не є повісткою - це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Про це повідомили в Міноборони, передає УНН.

Застосунок Резерв+ продовжує розвиватися як зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів - сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі 

- йдеться в повідомленні.

Наразі Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:

  • подання та зняття з розшуку;
    • порушення правил військового обліку та штрафи;
      • оновлення Резерв ID;
        • оновлення та отримання даних;
          • отримання відстрочки чи бронювання;
            • отримання електронного направлення на ВЛК.

              Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту 

              - додали в Міноборони.

              У міністерстві наголосив, що сповіщення не є повісткою - це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

              Функція добровільна - користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням. У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП. ⁠Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.

              Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.

              Нагадаємо

              Міністерство оборони розпочало тестування постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+". До тестування запрошуються чоловіки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, або ті, кому від 25 до 59 років.

              Павло Башинський

              СуспільствоПолітика
              Мобілізація
              Воєнний стан
              Війна в Україні
              ТЦК та СП
              Міністерство оборони України
              Укрпошта