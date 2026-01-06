Резерв+ розширює функціонал: будуть доступні сповіщення про паперові повістки поштою

У застосунку Резерв+ будуть доступні сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Сповіщення не є повісткою - це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Про це повідомили в Міноборони, передає УНН.

Застосунок Резерв+ продовжує розвиватися як зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів - сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі - йдеться в повідомленні.

Наразі Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:

подання та зняття з розшуку;

порушення правил військового обліку та штрафи;

оновлення Резерв ID;

оновлення та отримання даних;

отримання відстрочки чи бронювання;

отримання електронного направлення на ВЛК.

Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту - додали в Міноборони.

У міністерстві наголосив, що сповіщення не є повісткою - це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

Функція добровільна - користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням. У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП. ⁠Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.

Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.

Нагадаємо

Міністерство оборони розпочало тестування постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+". До тестування запрошуються чоловіки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, або ті, кому від 25 до 59 років.