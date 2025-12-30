Військовий облік через "Резерв+": Міноборони запустило тестування
Київ • УНН
Міністерство оборони розпочало тестування постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+". До тестування запрошуються чоловіки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, або ті, кому від 25 до 59 років.
В Україні розпочали тестування постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+", повідомили в Міноборони у вівторок, пише УНН.
Міністерство оборони України розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно - без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур
Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму.
Хто може взяти участь у тестуванні
До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку та яким:
- у 2026 році виповнюється 17 років;
- або на момент подання заяви є від 25 до 59 років.
Як це працює
Алгоритм наступний:
- Заповніть форму для участі в тестуванні.
- Очікуйте електронний лист із запрошенням.
- Установіть застосунок "Резерв+" або оновіть до останньої версії.
- Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.
- Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.
"Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна - для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції", - повідомили у Міноборони.
"Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян", - вказали у Міноборони.
