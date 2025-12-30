$42.220.15
Військовий облік через "Резерв+": Міноборони запустило тестування

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Міністерство оборони розпочало тестування постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+". До тестування запрошуються чоловіки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, або ті, кому від 25 до 59 років.

Військовий облік через "Резерв+": Міноборони запустило тестування

В Україні розпочали тестування постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+", повідомили в Міноборони у вівторок, пише УНН.

Міністерство оборони України розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно - без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур

- повідомили в оборонному відомстві.

Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму

Хто може взяти участь у тестуванні 

До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку та яким: 

  • у 2026 році виповнюється 17 років;
    • або на момент подання заяви є від 25 до 59 років. 

      Як це працює 

      Алгоритм наступний:

      1. Заповніть форму для участі в тестуванні.
        1. Очікуйте електронний лист із запрошенням.
          1. Установіть застосунок "Резерв+" або оновіть до останньої версії.
            1. Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку.
              1. Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.               

                "Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна - для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції", - повідомили у Міноборони.

                "Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян", - вказали у Міноборони.

                Юлія Шрамко

