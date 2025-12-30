Військовий облік через "Резерв+": Міноборони запустило тестування

В Україні розпочали тестування постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+", повідомили в Міноборони у вівторок, пише УНН.

Міністерство оборони України розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно - без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур - повідомили в оборонному відомстві.

Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму.

Хто може взяти участь у тестуванні

До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку та яким:

у 2026 році виповнюється 17 років;

або на момент подання заяви є від 25 до 59 років.

Як це працює

Алгоритм наступний:

Заповніть форму для участі в тестуванні. Очікуйте електронний лист із запрошенням. Установіть застосунок "Резерв+" або оновіть до останньої версії. Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку. Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID.

"Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна - для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції", - повідомили у Міноборони.

"Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян", - вказали у Міноборони.

Електронний документ у Резерв+ відтепер містить фото власника