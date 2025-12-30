Воинский учет через "Резерв+": Минобороны запустило тестирование

В Украине начали тестирование постановки на воинский учет через приложение "Резерв+", сообщили в Минобороны во вторник, пишет УНН.

Министерство обороны Украины начало тестирование постановки на воинский учет в приложении Резерв+. Вскоре часть граждан сможет встать на учет дистанционно - без личных визитов в ТЦК и бумажных процедур - сообщили в оборонном ведомстве.

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму.

Кто может принять участие в тестировании

К тестированию приглашаются мужчины, которые еще не состоят на воинском учете и которым:

в 2026 году исполняется 17 лет;

или на момент подачи заявления от 25 до 59 лет.

Как это работает

Алгоритм следующий:

Заполните форму для участия в тестировании. Ожидайте электронное письмо с приглашением. Установите приложение "Резерв+" или обновите до последней версии. Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку. Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.

"Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна - для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП. Мужчины от 18 до 24 лет пока не привлечены к тестированию функции", - сообщили в Минобороны.

"Онлайн-постановка на учет уменьшает бюрократию, снимает нагрузку с ТЦК и СП и упрощает процедуру для граждан", - указали в Минобороны.

Электронный документ в Резерв+ теперь содержит фото владельца