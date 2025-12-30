Воинский учет через "Резерв+": Минобороны запустило тестирование
Киев • УНН
Министерство обороны начало тестирование постановки на воинский учет через приложение "Резерв+". К тестированию приглашаются мужчины, которым в 2026 году исполняется 17 лет, или те, кому от 25 до 59 лет.
В Украине начали тестирование постановки на воинский учет через приложение "Резерв+", сообщили в Минобороны во вторник, пишет УНН.
Министерство обороны Украины начало тестирование постановки на воинский учет в приложении Резерв+. Вскоре часть граждан сможет встать на учет дистанционно - без личных визитов в ТЦК и бумажных процедур
Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму.
Кто может принять участие в тестировании
К тестированию приглашаются мужчины, которые еще не состоят на воинском учете и которым:
- в 2026 году исполняется 17 лет;
- или на момент подачи заявления от 25 до 59 лет.
Как это работает
Алгоритм следующий:
- Заполните форму для участия в тестировании.
- Ожидайте электронное письмо с приглашением.
- Установите приложение "Резерв+" или обновите до последней версии.
- Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку.
- Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.
"Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна - для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП. Мужчины от 18 до 24 лет пока не привлечены к тестированию функции", - сообщили в Минобороны.
"Онлайн-постановка на учет уменьшает бюрократию, снимает нагрузку с ТЦК и СП и упрощает процедуру для граждан", - указали в Минобороны.
