Воинский учет через "Резерв+": Минобороны запустило тестирование

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Министерство обороны начало тестирование постановки на воинский учет через приложение "Резерв+". К тестированию приглашаются мужчины, которым в 2026 году исполняется 17 лет, или те, кому от 25 до 59 лет.

Воинский учет через "Резерв+": Минобороны запустило тестирование

В Украине начали тестирование постановки на воинский учет через приложение "Резерв+", сообщили в Минобороны во вторник, пишет УНН.

Министерство обороны Украины начало тестирование постановки на воинский учет в приложении Резерв+. Вскоре часть граждан сможет встать на учет дистанционно - без личных визитов в ТЦК и бумажных процедур

- сообщили в оборонном ведомстве.

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму

Кто может принять участие в тестировании 

К тестированию приглашаются мужчины, которые еще не состоят на воинском учете и которым: 

  • в 2026 году исполняется 17 лет;
    • или на момент подачи заявления от 25 до 59 лет. 

      Как это работает 

      Алгоритм следующий:

      1. Заполните форму для участия в тестировании.
        1. Ожидайте электронное письмо с приглашением.
          1. Установите приложение "Резерв+" или обновите до последней версии.
            1. Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку.
              1. Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.               

                "Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна - для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП. Мужчины от 18 до 24 лет пока не привлечены к тестированию функции", - сообщили в Минобороны.

                "Онлайн-постановка на учет уменьшает бюрократию, снимает нагрузку с ТЦК и СП и упрощает процедуру для граждан", - указали в Минобороны.

                Юлия Шрамко

                Общество
                Мобилизация
                Военное положение
                Война в Украине
                ТЦК и СП
                Министерство обороны Украины
                Украина