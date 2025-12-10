$42.180.11
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 15085 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 31246 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 32220 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 26190 просмотра
"Вы получите дырку от бублика": Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 53284 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 38674 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27106 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
9 декабря, 10:26 • 31346 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 61977 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Электронный документ в Резерв+ теперь содержит фото владельца

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Минобороны Украины обновило приложение Резерв+, добавив фото владельца в электронный документ. Это сделает проверку документов быстрее и прозрачнее.

Электронный документ в Резерв+ теперь содержит фото владельца

Министерство обороны Украины обновило приложение Резерв+ и отныне в электронном документе (Резерв ID) будет автоматически отображаться фото владельца. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты давали ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан быстрее и прозрачнее для всех

- отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

В оборонном ведомстве отмечают, что фото будет отображаться только у владельцев биометрических паспортов. При этом Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и документ с фотографией.

Из-за повышенной нагрузки изображение может подтягиваться с задержкой. Если фото не появится в течение нескольких дней, пользователям советуют воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения.

Напомним

В ноябре Министерство обороны начало тестирование новой функции в приложении Резерв+, которая позволит добавлять фото владельца к электронному военно-учетному документу. Это обновление должно сделать подтверждение личности более прозрачным и ускорить проверку документов.

Ольга Розгон

