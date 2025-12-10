Электронный документ в Резерв+ теперь содержит фото владельца

Министерство обороны Украины обновило приложение Резерв+ и отныне в электронном документе (Резерв ID) будет автоматически отображаться фото владельца. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты давали ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан быстрее и прозрачнее для всех - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

В оборонном ведомстве отмечают, что фото будет отображаться только у владельцев биометрических паспортов. При этом Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и документ с фотографией.

Из-за повышенной нагрузки изображение может подтягиваться с задержкой. Если фото не появится в течение нескольких дней, пользователям советуют воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения.

Напомним

В ноябре Министерство обороны начало тестирование новой функции в приложении Резерв+, которая позволит добавлять фото владельца к электронному военно-учетному документу. Это обновление должно сделать подтверждение личности более прозрачным и ускорить проверку документов.