У документі в Резерв+ невдовзі з’явиться фото власника: відкрито тестування

Невдовзі у військово-обліковому документі в Резерв+ з’явиться фото власника документу. Наразі відкрито тестування. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.

Деталі

"Застосунок Резерв+ оновлює дизайн і можливості: невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника. Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів", - повідомили в Міноборони.

Наразі відкрито тестування, а для участі у ньому необхідно заповнити коротку форму.

Нагадаємо

У застосунку "Резерв+" з’явилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину.