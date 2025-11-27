У документі в Резерв+ невдовзі з’явиться фото власника: відкрито тестування
Київ • УНН
Міністерство оборони розпочало тестування нової функції в застосунку Резерв+, яка дозволить додавати фото власника до електронного військово-облікового документа. Це оновлення має зробити підтвердження особи прозорішим та пришвидшити перевірку документів.
Деталі
"Застосунок Резерв+ оновлює дизайн і можливості: невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника. Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів", - повідомили в Міноборони.
Наразі відкрито тестування, а для участі у ньому необхідно заповнити коротку форму.
