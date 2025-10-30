У "Резерв+" з'явилася нова відстрочка: кому можна оформити
Київ • УНН
Відтепер батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, можуть отримати відстрочку в "Резерв+". Процес повністю автоматизований, триває до кількох годин, без довідок та відвідувань ТЦК.
У застосунку "Резерв+" з’явилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину, повідомили у четвер у Міноборони, пише УНН.
Деталі
Міноборони розширило перелік відстрочок у застосунку "Резерв+". Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права
Що потрібно зробити
Щоб отримати відстрочку онлайн:
- Подайте запит у застосунку "Резерв+".
- Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах.
- У разі підтвердження - відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.
Процес, як вказано, повністю автоматизований: триває до кількох годин, без довідок та відвідувань ТЦК.
Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.
Скільки відстрочок доступно у "Резерв+"
"У "Резерв+" вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок", - ідеться у повідомленні.
Для таких категорій:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти.
