У "Резерв+" з'явилася нова відстрочка: кому можна оформити

У застосунку "Резерв+" з’явилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину, повідомили у четвер у Міноборони, пише УНН.

Деталі

Міноборони розширило перелік відстрочок у застосунку "Резерв+". Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права - повідомили в оборонному відомстві.

Що потрібно зробити

Щоб отримати відстрочку онлайн:

Подайте запит у застосунку "Резерв+". Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження - відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Процес, як вказано, повністю автоматизований: триває до кількох годин, без довідок та відвідувань ТЦК.

Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

Скільки відстрочок доступно у "Резерв+"

"У "Резерв+" вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок", - ідеться у повідомленні.

Для таких категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти.

Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати