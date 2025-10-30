У "Резерв+" з'явилася нова відстрочка: кому можна оформити

$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:07 • 6228 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
11:00 • 22890 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 19308 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 17932 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 23395 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 17234 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 21529 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 28011 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44948 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 45075 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго30 жовтня, 06:35 • 23548 перегляди
Масована атака БПЛА на росію 30 жовтня: уражено інфраструктуру, у москві затримали авіарейсиPhoto30 жовтня, 07:25 • 4504 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго30 жовтня, 08:17 • 20895 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 28954 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 13407 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 13436 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
11:00 • 22872 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 28979 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 100709 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 89887 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Кудряшов
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 33267 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 40600 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 65057 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 69112 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 50052 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
TikTok

У "Резерв+" з'явилася нова відстрочка: кому можна оформити

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Відтепер батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, можуть отримати відстрочку в "Резерв+". Процес повністю автоматизований, триває до кількох годин, без довідок та відвідувань ТЦК.

У "Резерв+" з'явилася нова відстрочка: кому можна оформити

У застосунку "Резерв+" з’явилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину, повідомили у четвер у Міноборони, пише УНН.

Деталі

Міноборони розширило перелік відстрочок у застосунку "Резерв+". Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права

- повідомили в оборонному відомстві.

Що потрібно зробити

Щоб отримати відстрочку онлайн:

  1. Подайте запит у застосунку "Резерв+".
    1. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах.
      1. У разі підтвердження - відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

        Процес, як вказано, повністю автоматизований: триває до кількох годин, без довідок та відвідувань ТЦК.

        Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

        Скільки відстрочок доступно у "Резерв+"

        "У "Резерв+" вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок", - ідеться у повідомленні.

        Для таких категорій:

        • люди з інвалідністю;
          • тимчасово непридатні до служби;
            • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
              • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
                • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
                  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
                    • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
                      • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
                        • студенти, аспіранти;
                          • працівники вищої та профосвіти.

                            Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25.10.25, 12:55 • 126663 перегляди

                            Юлія Шрамко

                            СуспільствоПолітика
                            Мобілізація
                            Воєнний стан
                            Війна в Україні
                            ТЦК та СП