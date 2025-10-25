Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати

В Україні з 1 листопада змінюють порядок оформлення відстрочок від мобілізації. У Міноборони детально роз'яснили новації і надали відповіді на популярні питання, пише УНН.

З 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації - повідомили в оборонному відомстві.

У Міноборони пояснюють: вони спрямовані на підвищення прозорості, боротьбу з корупцією, спрощення процесу та перехід до цифрової системи оформлення.

Відповідні зміни до урядової постанови №560 передбачають автоматичне продовження відстрочок, цифрову форму як основний спосіб оформлення, а також перенесення подання паперових документів до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

З 1 листопада українці зможуть оформити відстрочку від мобілізації у ЦНАПах

Ми прибираємо зайві папери та звернення, щоб ТЦК могли зосередитись на завданнях мобілізації. Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах - наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн, більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Оксана Ферчук.

Міноборони пояснює, що змінилось та як діяти військовозобов’язаному, який має право на відстрочку.

Ключові зміни

1. Автоматичне продовження

Усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватись автоматично. Це робить процес прозорим, без потреби повторно збирати документи і подавати заяву.

Відстрочки автоматично продовжуються для таких категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки трьох і більше дітей до 18 років;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);

жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

особи, незаконно позбавлені волі через агресію рф;

військові, звільнені з полону.

2. Оформлення онлайн у "Резерв+"

9 типів відстрочок вже можна оформити онлайн у застосунку "Резерв+". Послуга доступна для таких категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді);

батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.

Перелік буде розширюватись. Ще два типи відстрочок з’являться в застосунку найближчим часом. Отримати їх зможуть:

ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);

батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років.

"Резерв+": анонсували нові відстрочки

3. Оформлення офлайн у ЦНАП

Для тих, чий тип відстрочки ще не цифровізований, а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи й недостатньо даних у державних реєстрах, з 1 листопада можна подати заяву про відстрочку в будь-якому зручному Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У такому разі адміністратор ЦНАП отримує та сканує документи й передає їх у електронній формі до відповідного ТЦК та СП для ухвалення рішення. Тобто ЦНАП є фронт-офісом приймання документів на послугу, а результат ухвалює ТЦК та СП.

4. Осучаснення паперових довідок

З 1 листопада 2025 року паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою не потрібна. Тепер основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+".

Якщо немає можливості скористатися застосунком, можна роздрукувати паперову версію. Отримати файл для друку можна:

у застосунку "Резерв+";

через портал "Дія";

за потреби - звернутися за роздруківкою військового документа до ТЦК та СП (або ЦНАП, якщо йдеться саме про документ з відстрочкою).

До кінця жовтня ТЦК та СП приймають заяви за старим порядком. З 1 листопада подати заяву про відстрочку можна тільки через Резерв+ або ЦНАП.

Як оформити відстрочку

Заяви подаються через застосунок "Резерв+" або в ЦНАП (залежно від категорії відстрочки). 80% відстрочок можуть бути оформлені через мобільний застосунок "Резерв+". З 1 листопада 2025 року ТЦК та СП більше не прийматимуть від громадян заяви про відстрочку.

Якщо ви подали заяву за старою процедурою й ще не отримали результат про рішення, все одно повідомте відповідний ТЦК та СП.

Як подати заяву про відстрочку, якщо не користуюсь "Резерв+" або не зміг оформити в застосунку

Поцікавтесь, чи запроваджена послуга у вашому ЦНАП, та зверніться до адміністратора згідно з графіком роботи установи.

Як дізнатись, чи отримав відстрочку, якщо не користуюсь "Резерв+"

Адміністратор ЦНАП повідомить вас про результат розгляду заяви та зможе роздрукувати електронний військово-обліковий документ з відміткою про відстрочку.

Якщо у відстрочці відмовлено і вам потрібен офіційний документ про це, він надійде на вашу електронну пошту або його можна отримати у ТЦК та СП з мокрою печаткою.

Як відбуватиметься автоматичне продовження

Якщо ви вже оформили відстрочку і вона підпадає під автопродовження - нічого робити не потрібно. До кінця жовтня користувачі Резерв+, які мають відстрочку, отримають сповіщення про автопродовження.

Зверніть увагу: якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена. Якщо все ж маєте підстави для відстрочки, спробуйте актуалізувати інформацію про себе в реєстрах.

Що робити, якщо відстрочка мала автоматично продовжитись, але цього не сталося

Ймовірно, у державних реєстрах не знайдено підтвердження підстав для продовження. У такому разі спробуйте актуалізувати інформацію про себе в реєстрах онлайн.