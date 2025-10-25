Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати

$41.900.00
48.550.00
ukenru
Ексклюзив
10:22 • 3274 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59 • 10096 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
08:45 • 13722 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
06:30 • 13018 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 16130 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 30764 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 47849 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 36821 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38270 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 31457 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
5.6м/с
87%
740мм
Популярнi новини
"Ігнорує реальність": в ISW прокоментували погрози кремля відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk25 жовтня, 03:04 • 13461 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде06:14 • 12331 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29 • 8232 перегляди
У Києві після нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт: нові кадри наслідківPhoto07:41 • 5350 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 5110 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 5118 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
08:45 • 13713 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 32239 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 54389 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 47650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сі Цзіньпін
Махмуд Аббас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Міст Метро (Київ)
Реклама
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 11:20 • 470 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29 • 8236 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде06:14 • 12333 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 20011 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 23140 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Фільм
Золото
Серіали

Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати

Київ • УНН

 • 5108 перегляди

З 1 листопада 2025 року в Україні запроваджуються нові правила оформлення відстрочок від мобілізації, спрямовані на підвищення прозорості та цифровізацію процесу. Більшість відстрочок продовжуватимуться автоматично, а подання документів можливе онлайн через застосунок "Резерв+" або офлайн у ЦНАП.

Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати

В Україні з 1 листопада змінюють порядок оформлення відстрочок від мобілізації. У Міноборони детально роз'яснили новації і надали відповіді на популярні питання, пише УНН.

З 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації

- повідомили в оборонному відомстві.

У Міноборони пояснюють: вони спрямовані на підвищення прозорості, боротьбу з корупцією, спрощення процесу та перехід до цифрової системи оформлення.

Відповідні зміни до урядової постанови №560 передбачають автоматичне продовження відстрочок, цифрову форму як основний спосіб оформлення, а також перенесення подання паперових документів до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

З 1 листопада українці зможуть оформити відстрочку від мобілізації у ЦНАПах24.10.25, 18:07 • 2876 переглядiв

Ми прибираємо зайві папери та звернення, щоб ТЦК могли зосередитись на завданнях мобілізації. Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах

- наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн, більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Оксана Ферчук.

Міноборони пояснює, що змінилось та як діяти військовозобов’язаному, який має право на відстрочку.

Ключові зміни

1. Автоматичне продовження

Усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватись автоматично. Це робить процес прозорим, без потреби повторно збирати документи і подавати заяву.

Відстрочки автоматично продовжуються для таких категорій:

  • люди з інвалідністю;
    • тимчасово непридатні до служби;
      • батьки трьох і більше дітей до 18 років;
        • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
          • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
            • ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
              • ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);
                • жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
                  • студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;
                    • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;
                      • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;
                        • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
                          • особи, незаконно позбавлені волі через агресію рф;
                            • військові, звільнені з полону.

                              2. Оформлення онлайн у "Резерв+"

                              9 типів відстрочок вже можна оформити онлайн у застосунку "Резерв+". Послуга доступна для таких категорій:

                              • люди з інвалідністю;
                                • тимчасово непридатні до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді);
                                  • батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі;
                                    • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
                                      • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
                                        • ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
                                          • жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
                                            • студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;
                                              • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.

                                                Перелік буде розширюватись. Ще два типи відстрочок з’являться в застосунку найближчим часом. Отримати їх зможуть:

                                                • ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);
                                                  • батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років.

                                                    "Резерв+": анонсували нові відстрочки25.10.25, 09:42 • 2196 переглядiв

                                                    3. Оформлення офлайн у ЦНАП

                                                    Для тих, чий тип відстрочки ще не цифровізований, а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи й недостатньо даних у державних реєстрах, з 1 листопада можна подати заяву про відстрочку в будь-якому зручному Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

                                                    У такому разі адміністратор ЦНАП отримує та сканує документи й передає їх у електронній формі до відповідного ТЦК та СП для ухвалення рішення. Тобто ЦНАП є фронт-офісом приймання документів на послугу, а результат ухвалює ТЦК та СП.

                                                    4. Осучаснення паперових довідок

                                                    З 1 листопада 2025 року паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою не потрібна. Тепер основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+".

                                                    Якщо немає можливості скористатися застосунком, можна роздрукувати паперову версію. Отримати файл для друку можна:

                                                    • у застосунку "Резерв+";
                                                      • через портал "Дія";
                                                        • за потреби - звернутися за роздруківкою військового документа до ТЦК та СП (або ЦНАП, якщо йдеться саме про документ з відстрочкою).

                                                          До кінця жовтня ТЦК та СП приймають заяви за старим порядком. З 1 листопада подати заяву про відстрочку можна тільки через Резерв+ або ЦНАП.

                                                          Як оформити відстрочку

                                                          Заяви подаються через застосунок "Резерв+" або в ЦНАП (залежно від категорії відстрочки). 80% відстрочок можуть бути оформлені через мобільний застосунок "Резерв+". З 1 листопада 2025 року ТЦК та СП більше не прийматимуть від громадян заяви про відстрочку.

                                                          Якщо ви подали заяву за старою процедурою й ще не отримали результат про рішення, все одно повідомте відповідний ТЦК та СП.

                                                          Як подати заяву про відстрочку, якщо не користуюсь "Резерв+" або не зміг оформити в застосунку

                                                          Поцікавтесь, чи запроваджена послуга у вашому ЦНАП, та зверніться до адміністратора згідно з графіком роботи установи.

                                                          Як дізнатись, чи отримав відстрочку, якщо не користуюсь "Резерв+"

                                                          Адміністратор ЦНАП повідомить вас про результат розгляду заяви та зможе роздрукувати електронний військово-обліковий документ з відміткою про відстрочку.

                                                          Якщо у відстрочці відмовлено і вам потрібен офіційний документ про це, він надійде на вашу електронну пошту або його можна отримати у ТЦК та СП з мокрою печаткою.

                                                          Як відбуватиметься автоматичне продовження

                                                          Якщо ви вже оформили відстрочку і вона підпадає під автопродовження - нічого робити не потрібно. До кінця жовтня користувачі Резерв+, які мають відстрочку, отримають сповіщення про автопродовження.

                                                          Зверніть увагу: якщо система не зможе підтвердити підставу (наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність ваших даних у державних реєстрах), відстрочка не буде продовжена. Якщо все ж маєте підстави для відстрочки, спробуйте актуалізувати інформацію про себе в реєстрах.

                                                          Що робити, якщо відстрочка мала автоматично продовжитись, але цього не сталося

                                                          Ймовірно, у державних реєстрах не знайдено підтвердження підстав для продовження. У такому разі спробуйте актуалізувати інформацію про себе в реєстрах онлайн.

                                                          Юлія Шрамко

                                                          СуспільствоПолітикаПублікації
                                                          Кабінет Міністрів України
                                                          Мобілізація
                                                          Воєнний стан
                                                          Війна в Україні
                                                          Шлюб
                                                          ТЦК та СП
                                                          Міністерство оборони України
                                                          Україна
                                                          Денис Шмигаль