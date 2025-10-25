"Резерв+": анонсували нові відстрочки
Київ • УНН
"Резерв+" впроваджує нові функції для онлайн-подання запитів на відстрочку. Тепер батьки-одинаки та особи, які доглядають за батьками з інвалідністю, можуть долучитися до тестування.
У додатку "Резерв+" запускають бета-тест нових відстрочок, повідомили у суботу у Міноборони, пише УНН.
Невдовзі у застосунку "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок від мобілізації
Хто зможе отримати
Отримати відстрочку онлайн зможуть:
- батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.
Для тестування та для того, щоб серед перших скористатися послугою, як вказано, треба заповнити коротку форму за посиланням.
Як працює онлайн-відстрочка
Онлайн-відстрочка працює так: у "Резерв+" потрібно подати запит → система перевіряє підстави в державних реєстрах → у разі підтвердження відстрочка надається і інформація про це з’являється в електронному військовому документі.
Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.
Хто зараз може отримати відстрочку в "Резерв+"
Наразі отримати відстрочку в "Резерв+" можуть:
- люди з інвалідністю;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- батьки дітей з інвалідністю;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- студенти, аспіранти;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
