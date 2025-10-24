$41.900.14
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 12086 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 12946 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 27056 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 21720 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
12:13 • 18631 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 26921 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 67707 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27153 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20453 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
З 1 листопада українці зможуть оформити відстрочку від мобілізації у ЦНАПах

Київ • УНН

 • 1208 перегляди

Уряд змінює правила оформлення відстрочок від мобілізації з 1 листопада. Тепер можливе автоматичне продовження та подання заяв через Резерв+ або ЦНАП.

З 1 листопада українці зможуть оформити відстрочку від мобілізації у ЦНАПах

Уряд змінив правила оформлення відстрочок від мобілізації. Вже з 1 листопада запрацює автоматичне продовження відстрочки, а подати заяву про її отримання можна буде у смартфоні через Резерв+ або в ЦНАПі, передає УНН із посиланням на Мінцифри.

Що змінюється з 1 листопада:

№1. Автоматичне продовження.

Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично — без повторних заяв і черг у ТЦК. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій, визначених постановою Уряду №560.

№2. Відстрочка у смартфоні.

9 типів відстрочок уже доступні в застосунку Резерв+. Користувачі отримують цифровий документ з QR-кодом, який можна показати просто з телефона або роздрукувати, — обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

№3. Подання заяви через ЦНАП.

Для тих, хто не може скористатися смартфоном або чий тип відстрочки ще не додали до Резерв+, заяву можна подати у ЦНАПі. Адміністратор внесе дані в електронну систему через Портал Дія та передасть заяву до ТЦК.

У Мінцифри також наголосили, що ЦНАП — це лише місце подання заяви, а рішення про відстрочку ухвалює ТЦК. Результат заявник отримуватиме на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.

Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку через "Резерв+": як це зробити18.10.25, 13:41 • 4744 перегляди

Антоніна Туманова

