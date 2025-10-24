З 1 листопада українці зможуть оформити відстрочку від мобілізації у ЦНАПах
Київ • УНН
Уряд змінює правила оформлення відстрочок від мобілізації з 1 листопада. Тепер можливе автоматичне продовження та подання заяв через Резерв+ або ЦНАП.
Уряд змінив правила оформлення відстрочок від мобілізації. Вже з 1 листопада запрацює автоматичне продовження відстрочки, а подати заяву про її отримання можна буде у смартфоні через Резерв+ або в ЦНАПі, передає УНН із посиланням на Мінцифри.
Що змінюється з 1 листопада:
№1. Автоматичне продовження.
Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично — без повторних заяв і черг у ТЦК. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій, визначених постановою Уряду №560.
№2. Відстрочка у смартфоні.
9 типів відстрочок уже доступні в застосунку Резерв+. Користувачі отримують цифровий документ з QR-кодом, який можна показати просто з телефона або роздрукувати, — обидва варіанти мають однакову юридичну силу.
№3. Подання заяви через ЦНАП.
Для тих, хто не може скористатися смартфоном або чий тип відстрочки ще не додали до Резерв+, заяву можна подати у ЦНАПі. Адміністратор внесе дані в електронну систему через Портал Дія та передасть заяву до ТЦК.
У Мінцифри також наголосили, що ЦНАП — це лише місце подання заяви, а рішення про відстрочку ухвалює ТЦК. Результат заявник отримуватиме на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.
